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Povodom navoda građana da na pojedinim šalterima nije bilo dovoljno novca za penzije, Pošta Srbije i Banka Poštanska štedionica razmenile su oštra saopštenja i prebacivanje odgovornosti. Iz Poštanske štedionice poručuju da novca ima dovoljno i odbacuju svako prebacivanje odgovornosti, ističući da je raspoređivanje novca do šaltera isključivo u nadležnosti Pošte Srbije.

Foto: Kurir, Printscreen

Sa druge strane, Pošta je juče, tokom prazničnog dana, organizovala dežurne poslovnice i obezbedila novac za isplatu, a detalje ove situacije, za jutarnji program Kurir televizije, izneo je Zoran Anđelković, v. d. direktora JP "Pošta Srbije".

"Obezbeđen je novac"

- Juče je bio praznik i mi smo imali 66 dežurnih pošti. Na njima je bilo gotovog novca, pa je tako na svih 1.500 šaltera obezbeđena dovoljna količina novca. Ljudi sada mogu sa svoje kartice da podignu novac. Imamo 160.000 građana kojima na kuću nosimo novac. Svaki dan trgujemo novac od Banke Poštanske štedionice, a bilo je tu zastoja, pa smo juče dobili 37 odsto novca, dok smo danas dobili dodatnu količinu - rekao je Anđelković, pa nastavio:

- Mi koristimo i novčana sredstva građana koji dođu da uplate neke račune ili obaveze i tako dopunjujemo nedostatak novca koji nam Banka Poštanska štedionica ne dostavi. To je uobičajena praksa decenijama unazad. Dakle, Pošta ne dobija direktan novac od NBS, već smo mi faktični korespodent Banke Poštanske štedionice čiji smo akcionari. Ona ne dostavlja novac samo u našoj centrali, već i po celoj Srbiji. Nadam se da će danas biti u toku današnjeg dana sve u redu, a dovoljno je novca da penzioneri i građani uzmu keš.

Anđelković je za gledaoce Kurira otkrio kako je došlo do nesuglasica između Pošte Srbije i Banke Poštanske štedionice.

03:10 "VIDEO SAM MANJE PARE KADA JE KRENULA ISPLATA PENZIJA" Zoran Ađelković otkrio građanima detalje nedostatka novca u Pošti: Odmah smo uputili protest NBS! Izvor: Kurir televizija

- Nema tu nesuglasica, ja sam odmah, kada je krenula isplata penzija, video koliko smo dobili manje pare nego što smo trebovali. Odnosno od količine para koliku naša funkcija platnog prometa trebuje. Odmah smo uputili pismo, na neki način protest, Narodnoj banci Srbije i Banci poštanske štedionice. NBS nam je odgovorila, rekla je da ona raspolaže sredstvima i da direktno distribuira bankama, pa prema tome i Banci poštanske štedionice, onoliko para koliko ima. Banka Poštanska je zaboravila da smo akcionari, pa puni svoje šaltere i bankomate. Mi radimo za Banku poštansku, nismo direktno ti koji isplaćuju penzije, nemamo veze sa penzionim fondom. Penzioni fond Srbije prebaci novac Banci poštanskoj, a ona nama da gotovinu kako bismo to isplatili građanima. Ovde je, neću reći problem, ali su se građani zbog cele situacije i izbora, manje uključili u trošenje novca i novac zadržali kod sebe. Mi koristimo novac koji smo dobili na tenderu od NIS-a, pa se i njihov pazar uplaćuje kod nas, ali i drugih firmi. Nadam se da ćemo danas i sutra isplatiti sve gotovine penzionerima.

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