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Iako je u poslednjih desetak godina “Bela knjiga” Saveta stranih investitora tradicionalno predstavljana u novembru, ove godine to neće biti slučaj.

Kako “Kurir” saznaje, iako je planirano da 24. izdanje ove publikacije, koja ocenjuje stanje u srpskoj privredi, do nje u ovom mesecu, ali i ovoj godini neće doći. Ova informacija dolazi u trenutku kada su sve glasnije najave odlaska, čak egzodusa ulagača iz Srbije.

Ipak, razlog zašto će izostati redovna “Bela knjiga” nije taj. Prema saznanjima “Biznis Kurira” tradicionalno predstavljanje publikacije koja daje ocenu srpske ekonomije i daje preporuke za poboljšanje privrednog ambijenta pomerena je za 2026. godinu i očekuje se da bude predstavljena u januaru ili februaru. Razlog je promena vlasti.

Odlazećoj Vladi u tehničkom mandatu ovakav sveobuhvatan skener stanja ekonomije više nije važan. Nova Vlada nije izabrana, pa se čeka njeno formiranje kako bi i kroz “Belu knjigu” bio vođen dijalog vlasti i biznis zajednice.