Mate Rimac gasi proizvodnju svog najpoznatijeg automobila: Nevera odlazi u istoriju nakon samo 71 primerka
- Mate Rimac je potvrdio da se električni hiperautomobil Nevera više neće proizvoditi nakon ove godine.
- Rimac automobili će napraviti samo 71 primerak, iako je prvobitno bilo najavljeno 190 vozila.
- Nevera R ima 2.107 konjskih snaga, dok standardna verzija razvija 1.914 i ubrzava do 100 km/h za manje od dve sekunde.
"Nevera", električni hiperautomobil hrvatske kompanije Rimac automobili, odlazi u istoriju i neće se više proizvoditi nakon ove godine, potvrdio je osnivač kompanije Mate Rimac.
Rimac automobili će proizvesti samo 71 od najavljenih 190 vozila standardne i snažnije verzije ovog modela, prenosi portal Poslovni.
Mate Rimac je završetak proizvodnje potvrdio u video-snimku objavljenom na Instagramu, u kojem je prikazao radnike koji sklapaju poslednje automobile.
Tržište najskupljih sportskih automobila suočava sa specifičnim izazovima u prelasku na potpuno električni pogon.
Deo kupaca u ovom segmentu i dalje prednost daje automobilima sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem ili hibridnim pogonskim sistemima.
Mate Rimac je ranije ukazivao na teškoće u prodaji potpuno električnih hiperautomobila, ističući da kupci u luksuznom segmentu ne traže samo vrhunske tehničke karakteristike već i ekskluzivnost i posebno iskustvo vožnje.
"Nevera" u svojoj standardnoj verziji raspolaže sa 1.914 konjskih snaga, koje obezbeđuju četiri elektromotora, po jedan za svaki točak, a od nula do 100 kilometara na sat ubrzava za manje od dve sekunde, a maksimalna brzina iznosi 412 kilometara na sat.
"Nevera R", unapređena verzija, ima 2.107 konjskih snaga i ima unapređenu aerodinamiku, kočnice i vozne karakteristike.
Biznis Kurir/Tanjug