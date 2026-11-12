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"Nevera", električni hiperautomobil hrvatske kompanije Rimac automobili, odlazi u istoriju i neće se više proizvoditi nakon ove godine, potvrdio je osnivač kompanije Mate Rimac.

Rimac automobili će proizvesti samo 71 od najavljenih 190 vozila standardne i snažnije verzije ovog modela, prenosi portal Poslovni.

Mate Rimac je završetak proizvodnje potvrdio u video-snimku objavljenom na Instagramu, u kojem je prikazao radnike koji sklapaju poslednje automobile.

Tržište najskupljih sportskih automobila suočava sa specifičnim izazovima u prelasku na potpuno električni pogon.

Deo kupaca u ovom segmentu i dalje prednost daje automobilima sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem ili hibridnim pogonskim sistemima.

Mate Rimac je ranije ukazivao na teškoće u prodaji potpuno električnih hiperautomobila, ističući da kupci u luksuznom segmentu ne traže samo vrhunske tehničke karakteristike već i ekskluzivnost i posebno iskustvo vožnje.

"Nevera" u svojoj standardnoj verziji raspolaže sa 1.914 konjskih snaga, koje obezbeđuju četiri elektromotora, po jedan za svaki točak, a od nula do 100 kilometara na sat ubrzava za manje od dve sekunde, a maksimalna brzina iznosi 412 kilometara na sat.

"Nevera R", unapređena verzija, ima 2.107 konjskih snaga i ima unapređenu aerodinamiku, kočnice i vozne karakteristike.