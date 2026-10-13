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Nakon ispunjenja svih uslova predviđenih kupoprodajnom dokumentacijom i dobijanja regulatornih odobrenja, ALTA Retail, uspešno je okončala preuzimanje kompanije Idea Marketi d.o.o. i povezanih društava Enna Fruit Grocka Beograd, Super Kartica Beograd, M-Profil SPV Beograd i mStart Business Solutions Beograd.

Ovom investicijom ALTA Grupa dodatno potvrđuje dugoročnu strategiju razvoja zasnovanu na jačanju domaće privrede, širenju poslovnih kapaciteta i ulaganju u kompanije koje imaju značajan uticaj na svakodnevni život građana i razvoj tržišta Srbije.

Portfolio kompanije ALTA Retail sada čini razvijena prodajna mreža brendova IDEA, Roda i Mercator, prisutna u više od 80 gradova i opština širom Srbije, sa više od 300 maloprodajnih objekata, kojima potrošači godinama ukazuju poverenje. Akvizicijom su obuhvaćena i prateća društva koja predstavljaju važan oslonac daljem razvoju sistema – od logistike i distribucije svežeg voća i povrća (Enna Fruit Grocka), preko jednog od najrazvijenijih programa lojalnosti na tržištu (Super Kartica), do upravljanja nekretninama (M-Profil SPV) i naprednih IT i digitalnih rešenja (mStart Business Solutions).

Foto: Promo

Zaključenjem ove transakcije ALTA Retail preuzima odgovornost za dalji razvoj poslovnog sistema koji zapošljava više od 6.500 ljudi, sarađuje sa mrežom od više od 600 dobavljača robe i velikim brojem domaćih proizvođača, a svoje usluge svakodnevno pruža milionima potrošača. U narednom periodu fokus će biti na unapređenju operativne efikasnosti, daljim ulaganjima u modernizaciju i tehnologiju, jačanju saradnje sa domaćom privredom i unapređenju korisničkog iskustva.

Foto: Promo

„Ovom transakcijom otvaramo novo razvojno poglavlje za brendove koji uživaju izuzetno poverenje građana Srbije. Naša vizija je jasna – ulažemo u ljude, modernizaciju procesa i primenu novih tehnologija kako bismo dodatno podigli konkurentnost celokupnog sistema. Pri tome ćemo, sa punim poštovanjem, čuvati identitet i vrednosti koje su IDEA, Roda i Mercator gradili decenijama.

Čvrsto verujemo u snagu domaćeg kapitala, domaćeg znanja i dugoročnih investicija. Zato ovoj akviziciji pristupamo sa jasnom namerom da dodatno ojačamo operativne kapacitete, unapredimo korisničko iskustvo i obezbedimo stabilan rast u godinama koje dolaze. Reč je o investiciji čiji značaj prevazilazi poslovne okvire jedne kompanije, jer njen uticaj osećaju zaposleni, partneri, lokalni proizvođači i potrošači širom Srbije“, izjavila je Branislava Kosovac, direktorka kompanije ALTA Retail.

Foto: Promo

Oslanjajući se na iskustvo stečeno kroz razvoj poslovanja u finansijskom sektoru, platnim uslugama i upravljanju kompleksnim poslovnim sistemima, ALTA Grupa nastavlja da gradi diverzifikovanu poslovnu strukturu i dodatno učvršćuje poziciju jedne od vodećih domaćih i regionalnih poslovnih grupacija, potvrđujući dugoročnu posvećenost ulaganjima u održivi razvoj privrede Republike Srbije.