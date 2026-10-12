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Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije su na kraju septembra 2026. godine iznosile 29.859,2 miliona evra. U odnosu na kraj avgusta smanjene su za 946,2 miliona evra.

Ovaj iznos deviznih rezervi obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 152,4 odsto i 6,7 meseci uvoza robe i usluga, što je više nego dvostruko iznad standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.

Neto devizne rezerve (bruto devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, obaveze prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu aranžmana i drugim osnovima) na kraju septembra iznosile su 25.558,2 miliona evra. U odnosu na kraj avgusta smanjene su za 769,8 miliona evra.

Prodaja deviza

Odlivi iz deviznih rezervi realizovani su po osnovu izmirenja deviznih obaveza države u ukupnom iznosu od 400,2 miliona evra, kao i po osnovu intervencija Narodne banke Srbije na domaćem deviznom tržištu neto prodajom deviza u iznosu od 230,0 miliona evra (kupovina deviza u iznosu od 90,0 miliona evra ugovorena krajem avgusta je izvršena/saldirana, odnosno imala efekat na priliv deviza u septembru, dok je od neto prodaje 380,0 miliona evra iz septembra na devizne rezerve u ovom mesecu efektuirano 320,0 miliona evra odliva, jer se prodaja u iznosu od 60,0 miliona evra, zaključena na kraju septembra, saldira i ima efekat na odliv deviza u oktobru). Prodaja deviza Narodne banke Srbije, prisutna u drugoj polovini meseca, bila je uslovljena, u najvećoj meri, pojačanom deviznom tražnjom radi uvoza energenata (pre svega nafte) na međunarodnom tržištu, a po visokim cenama usled tenzija na Bliskom istoku.

Prilivi u septembru

Prilivi u devizne rezerve tokom septembra ostvareni su po osnovu upravljanja deviznim rezervama, donacija, i drugim osnovima u ukupnom neto iznosu od 65,5 miliona evra.

Tržišni efekti bili su negativni u iznosu od 381,5 miliona evra, i posledica su kretanja na međunarodnim tržištima – smanjenja cene zlata u američkim dolarima za 8,5%, dok je u suprotnom smeru delovalo jačanje američkog dolara u odnosu na evro za 2,3%.

Rezerve zlata

Rezerve zlata, koje čine deo deviznih rezervi, su na kraju septembra iznosile rekordnih 55.142,3 kilograma i imale su vrednost od 6.531,4 miliona evra, što je činilo 21,9% bruto deviznih rezervi. Tokom septembra količina zlata u deviznim rezervama povećana je za 150,5 kilograma kupovinom 12 zlatnih poluga na domaćem tržištu od kompanije SERBIA ZIJIN COPPER. Vrednost zlatnih rezervi je u septembru smanjena za 427,7 miliona evra, usled delovanja tržišnih faktora. Posmatrano od početka godine, kupljene su 2,6 tone zlata na domaćem tržištu, i vrednost zlatnih rezervi je povećana za 335,7 miliona evra usled pomenute kupovine zlatnih poluga, dok su tržišni efekti bili gotovo neutralni (smanjenje cene zlata u američkim dolarima za 3,1% kompenzovano je jačanjem dolara u odnosu na evro za 3,6% na međunarodnom tržištu).

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u septembru iznosio je 432,4 miliona evra, dok je od početka godine obim trgovine devizama iznosio 6.925,4 miliona evra.

U septembru 2026. godine zabeleženo je nominalno slabljenje dinara prema evru od 0,1%, dok je tokom prvih devet meseci 2026. godine dinar nominalno oslabio prema evru za 0,2%. Narodna banka Srbije je na međubankarskom deviznom tržištu u septembru neto prodala 380,0 miliona evra usled povećane tražnje za devizama domaćih kompanija uvoznika energenata. Od početka godine, na međubankarskom deviznom tržištu Narodna banka Srbije je neto prodala 475,0 miliona evra radi održavanja relativne stabilnosti kursa dinara prema evru.