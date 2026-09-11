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Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije su na kraju avgusta 2026. godine iznosile 30.805,4 miliona evra, i dostigle su rekordni nivo posmatrano krajem meseca. U odnosu na kraj jula povećane su za 303,5 miliona evra.

Ovaj iznos deviznih rezervi obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 163,9 odsto i 7,0 meseci uvoza robe i usluga, što je više nego dvostruko iznad standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.

Neto devizne rezerve (bruto devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, obaveze prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu aranžmana i drugim osnovima) na kraju avgusta iznosile su 26.328,0 miliona evra, i takođe su bile na rekordnom nivou posmatrano krajem meseca. U odnosu na kraj jula veće su za 341,4 miliona evra.

U avgustu kupljeno 135 miliona evra

Najveći priliv u devizne rezerve tokom avgusta ostvaren je po osnovu intervencija Narodne banke Srbije na domaćem deviznom tržištu kupovinom deviza u iznosu od 135,0 miliona evra (s tim da je kupovina od 90,0 miliona evra ugovorena krajem avgusta, a izvršena/saldirana je, odnosno imala efekat na priliv deviza u septembru). Takođe, veći prilivi ostvareni su po osnovu upravljanja deviznim rezervama, donacija, i drugim osnovima u ukupnom neto iznosu od 117,6 miliona evra.

Odlivi iz deviznih rezervi realizovani su po osnovu izmirenja deviznih obaveza države u ukupnom iznosu od 710,4 miliona evra.

Tržišni efekti bili su pozitivni u iznosu od 761,3 miliona evra, i rezultat su kretanja na međunarodnim tržištima – povećanja cene zlata u američkim dolarima za 13,3%, dok je u suprotnom smeru delovalo slabljenje američkog dolara u odnosu na evro za 0,7%.

Rekordne rezerve zlata

Rezerve zlata, koje čine deo deviznih rezervi, su na kraju avgusta iznosile rekordnih 54.991,8 kilograma i imale su vrednost od 6.959,1 milion evra, što je činilo 22,6% bruto deviznih rezervi. Tokom avgusta količina zlata u deviznim rezervama povećana je za 200,7 kilograma kupovinom 16 zlatnih poluga na domaćem tržištu od kompanije SERBIA ZIJIN COPPER. Vrednost zlatnih rezervi je u avgustu povećana za 795,5 miliona evra, prvenstveno usled delovanja tržišnih faktora. Posmatrano od početka godine, kupljene su 2,5 tone zlata, dok je vrednost zlatnih rezervi povećana za 763,5 miliona evra, većim delom usled delovanja pozitivnih tržišnih faktora (povećanje vrednosti fine unce zlata u američkim dolarima za oko 5,9%, kao i jačanje američkog dolara u odnosu na evro za oko 1,3% na međunarodnom tržištu).

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u avgustu iznosio je 398,8 miliona evra, dok je od početka godine obim trgovine devizama iznosio 6.493,0 miliona evra.

U avgustu 2026. godine vrednost dinara bila je gotovo nepromenjena u odnosu na evro, dok je tokom prvih osam meseci 2026. godine dinar nominalno oslabio prema evru za 0,1%. Narodna banka Srbije je na međubankarskom deviznom tržištu u avgustu kupila 225,0 miliona evra. Od početka godine, na međubankarskom deviznom tržištu Narodna banka Srbije je neto prodala 95,0 miliona evra radi održavanja relativne stabilnosti kursa dinara prema evru.