Slušaj vest

Promena ne mora da počne velikim gestom. Nekada je dovoljno da sledeći put kada nešto potrošimo ne pomislimo samo gde ćemo to baciti, već i da li postoji način da se to što više ne koristimo odgovorno prikupi i usmeri na dalju obradu.

Upravo takve, male i ponovljive odluke mogu da postanu deo svakodnevice. A kada ih napravi dovoljno ljudi, one postaju deo šireg sistema odgovornijeg postupanja sa proizvodima koje koristimo.

Svetski dan čišćenja, koji se obeležava 20. septembra, dobar je povod da zastanemo i razmislimo o navikama koje možemo da promenimo. Od toga da ponesemo višekratnu flašu i šolju, popravimo predmet umesto da ga odmah zamenimo ili razmenimo garderobu koju više ne nosimo, pa sve do toga da ono što više ne koristimo odložimo na mesto predviđeno za prikupljanje i dalju obradu.

Važno je početi

Odgovornije navike često zvuče komplikovanije nego što zaista jesu. Kada postoje jasni sistemi za prikupljanje i povrat, lakše je napraviti pravi izbor i pretvoriti ga u rutinu.

Jedan od takvih sistema je IQOS Cirkularni program, koji je dostupan tokom cele godine. Program omogućava korisnicima da iskorišćene SMARTCORE™ proizvode prikupe i vrate putem organizovanog sistema, kako bi bile dalje usmerene na reciklažu i odgovarajući tretman.

Povodom Svetskog dana čišćenja, od 1. do 20. septembra 2026. godine, program dobija i posebnu aktivaciju. Punoletni korisnici nikotina mogu da preuzmu namensku kesicu na IQOS Zoni, u nju sakupe iskorišćene SMARTCORE™ proizvode i potom je vrate na IQOS Zonu.

Važno je, dakle, da 20. septembar ne bude kraj ove navike. IQOS Cirkularni program traje tokom cele godine, dok je period od 1. do 20. septembra posebna aktivacija povodom Svetskog dana čišćenja.

Svaki povrat je korak

Suština programa je jednostavna: iskorišćene SMARTCORE™ proizvode ne moraju da završe u mešanom otpadu. Potrebno je sakupiti ih u odgovarajuću kesicu i vratiti na IQOS Zonu, odakle se dalje šalju na reciklažu.

Upravo jednostavnost postupka može da bude važna za stvaranje navike. Kada se jedan mali korak ponavlja, odgovorno postupanje postaje deo svakodnevice.

Foto: Ilustracija

Odgovornost može da bude deo dobrog stila

Savremeni lifestyle sve više podrazumeva promišljeniji odnos prema stvarima koje koristimo. Vintage komad umesto nove garderobe, capsule wardrobe umesto pretrpanog ormara, refill pakovanje umesto nove ambalaže, popravka omiljenog predmeta umesto kupovine zamene – sve su to različiti načini da ono što već imamo koristimo duže. Jer, ne mora sve odmah da postane otpad.

A kada nešto više ne može ili ne treba da se koristi, važno je znati gde treba da završi. Organizovani sistemi povrata upravo zato imaju važnu ulogu – omogućavaju da odgovornije postupanje bude jednostavno i dostupno.

Od jednog koraka do zajednice

Svetski dan čišćenja zato može biti više od datuma u kalendaru. Može biti dobar trenutak da zastanemo i zapitamo se koju jednu malu naviku možemo da promenimo – i da je zadržimo i nakon 20. septembra.

U okviru IQOS CLUB-a, punoletni članovi mogu da grade svoju priču Eko heroja. Svaki povrat vodi ih ka višim nivoima Eko heroj bedža i novim prilikama za osvajanje pogodnosti. Dostizanjem nivoa 3 Eko heroja, punoletni članovi IQOS CLUB-a automatski ostvaruju pravo učešća u nagradnoj igri. A ukoliko ispune uslov povratom proizvoda ili dostizanjem nivoa 3 Eko heroj bedža očekuje ih i mali znak pažnje koji mogu preuzeti na IQOS Zoni.

Nagrade i priznanja mogu biti lep dodatni motiv, ali je suština jednostavnija: napraviti svoj korak, ponoviti ga i pretvoriti ga u naviku.

Jer promena retko nastaje preko noći. Mnogo češće počinje jednom malom odlukom koju napravimo danas – i koju sutra ponovimo.

Napravi svoj korak. Pokreni promenu. Postani Eko heroj.

Ovaj članak je nastao u saradnji sa brendom IQOS. IQOS nije bez rizika i oslobađa nikotin, koji izaziva zavisnost. Samo za punoletne osobe koje bi inače nastavile da puše ili koriste druge nikotinske proizvode.