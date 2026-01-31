Slušaj vest

Ministarstvo prosvete je na osnovu podataka dobijenih od visokoškolskih ustanova 30. januara 2026. godine izvršilo isplatu pokrića 50 odsto troškova po osnovu ukupnog iznosa plaćene referentne školarine u školskoj 2024/2025. godini za još 388 studenta koji imaju otvorene račune kod Banke Poštanska štedionica uz izdatu Studentsku karticu u ukupnom iznosu od 14.627.056,34 dinara.

Kako je ranije bilo predviđeno, poslednja isplata za povraćaj 50 odsto školarine za školsku 2024/2025. godinu trebalo je da bude u utorak, 30. decembra 2025. godine. Međutim, Ministarstvo prosvete je u cilju što većeg obuhvata samofinansirajućih studenata koji imaju

pravo na povraćaj 50 odsto plaćene školarine po osnovu prvi put upisanih predmeta za školsku 2024/2025. godinu produžilo rok visokoškolskim ustanovama za dostavu podataka o plaćenim školarinama i omogućilo još jednu isplatu 30. januara 2026. godine.

Takođe, zbog uočenih grešaka u tabelama koje dostavljaju visokoškolske ustanove kroz Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP), a u vezi sa isplatom polovine školarine samofinansirajućima studentima bio je produžen rok ustanovama da izvrše unos i ispravke

podataka o plaćenim školarinama do srede 28. januara 2026. godine. Na osnovu tih podataka izvršena je jučerašnja isplata, kojom je za ove potrebe isplaćeno ukupno za 2.327.131.027,68 dinara za 52.887 samofinansirajućih studenata.

Više od 7.000 studenata koji ostvaruju pravo na povraćaj školarine za školsku 2024/2025. godinu nema otvorene račune kod Poštanske štedionice, jer nisu podneli zahtev za izdavanje Studentske kartice.

Foto: Shutterstock/Nejron Photo

Ministarstvo prosvete podseća da se samofinansirajući studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika ne prijavljuju za ostvarivanje ovog prava, ali da je neophodno da se studenti koji nemaju Studentsku karticu, ili koji su u međuvremenu zatvorili račun koji je vezan za Studentsku karticu, prijave za istu putem portala Uprave za trezor, na adresi https://zsk.trezor.gov.rs/. Studentska kartica vezana je za jedinstveni obrazovni broj (JOB) studenata, te student ne mora da podnosi zahtev za novu studentsku karticu zbog prelaska na drugi studijski program, drugu ustanovu ili upisa narednog stepena studija, ali Studentska kartica, kao i svaka platna kartica, ima rok važenja, te Banka Poštanska štedionica, u kojoj su otvoreni računi vezani za Studentsku karticu, blagovremeno obaveštava studenta o zameni istekle kartice novom.

Zbog ovoga, kao i potrebe visokoškolskih ustanova da unesu podatke za dodatne studente koji ostvaruju pravo na povraćaj, Ministarstvo prosvete izvršiće još jednu dodatnu isplatu na ime povraćaja 50 odsto školarine za školsku 2024/2025. godinu do kraja februara. Nakon

ovog roka neće biti moguće dalje dodatne isplate po osnovu školarina za školsku 2024/2025. godini, jer kreće isplata sredstava studentima koji ostvaruju pravo na povraćaj školarine u školskoj 2025/2026. godini, u rokovima propisanim Zakonom o visokom obrazovanju, odnosno u dve rate i to: u aprilu i septembru. Za ove potrebe Ministarstvo prosvete izdvojiće četiri milijarde dinara.

Zakonom o visokom obrazovanju predviđeno da studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika, ako su državljani Republike Srbije, ostvaruju pravo na pokriće 50% svojih troškova po osnovu referentne školarine koju su platili u tekućoj školskoj godini, da pravo

na pokriće troškova student ostvaruje po osnovu ukupnog iznosa plaćene školarine, za svaku godinu studija koju je student prvi put upisao, odnosno za sve predmete koje je student prvi put upisao, kao i da pravo na pokriće troškova student može ostvariti samo za jedan studijski program na istom stepenu studija.