Na konferenciji Dan internet domena Srbije – DIDS 2026, koja je održana 17. marta, upriličen je poseban trenutak posvećen korenima digitalizacije u našoj zemlji i osobi koja je dala svoj veliki doprinos u tome. Predsednik Upravnog odbora Fondacije RNIDS, Nenad Orlić, uručio je počasnu plaketu Nikoli Markoviću, predsedniku Društva za informatiku Srbije (DIS), kao znak priznanja za decenije predanog rada na razvoju informacionog društva.

"RNIDS uskoro puni 20 godina i mi smo već neko vreme razmišljali o svim ljudima koji su zaslužni za ovu organizaciju, ali i širu zajednicu. Ime Nikole Markovića se tu neizostavno pojavilo. Danas želimo da mu uručimo specijalno priznanje za sve zasluge koje ima, ne samo za RNIDS, nego i za celu domaću IT scenu", istakao je Orlić.

On je posebno naglasio da plaketa nije uručena samo zbog Markovićevog dugogodišnjeg prisustva i redovnog učešća u aktivnostima zajednice, već kao suštinsko "hvala" za temelje koje je postavio tokom svoje impresivne karijere.

Pola veka vizije: Od JMBG-a do informacionog sistema federacije

Biografija Nikole Markovića, rođenog 1939. godine u Kovinu, predstavlja svojevrsnu istoriju domaće informatike. Od 1970. do 1985. godine on je ključno doprineo razvoju informacionog sistema grada Beograda, koji je već osamdesetih godina imao pedeset kompjuterizovanih evidencija. Marković je bio pionir u uvođenju JMBG-a za elektronsko povezivanje podataka, a kasnije je, od 1985. do 2000. godine, radio na razvoju informacionog sistema federacije koji je povezivao državne organe SFRJ i SRJ. Njegov rad je oduvek bio fokusiran na bezbednost i uvođenje standarda, uz strogo odvajanje službenih mreža od interneta.

Poruka budućim generacijama: "Živeli informatičari!"

Primajući plaketu pred punom salom kolega i mladih stručnjaka, Nikola Marković se zahvalio u ime čitave generacije koja je "krčila put".

"U informatičkim aktivnostima sam od 1970. godine. Prošlo je mnogo toga, ali mislim da je ovo prilika, kada vidim ovako impozantan broj mladih pregalaca informatike i interneta, da pomenemo i sve ostale koji su bili angažovani. Napredovali smo jer smo stalno nudili nova rešenja i konkretne efekte koji su se u praksi validirali," rekao je Marković.