Najboljim studentima novac iz budžeta: Evo do kog datuma bi trebalo da se prijave da bi dobili nagradu
Komisija za dodelu novčanih sredstava za podsticanje obrazovanja i usavršavanje nadarenih učenika i studenata iz Prokuplja raspisala je konkurs za dodelu jednokratnih novčanih nagrada studentima, a rok za prijavu je do 16. novembra.
Uslovi za dobijanje ove nagrade su da se studenti:
- finansiraju iz budžeta Srbije,
- da im prosečna ocena u toku proteklog školovanja iznosi 9,00 i više,
- da je student prvi put upisan u narednu godinu studija školske 2026/2027. godine,
- da ima prebivalište na teritoriji grada Prokuplja,
- da nije student prve godine studija.
Kako bi ostvario ovo pravo, student treba da priloži uverenje o prosečnoj oceni tokom celog studiranja, uverenje o upisanoj godini ili apsolventskom stažu na teret budžeta Republike Srbije.
Uz zahtev sa potrebnim podacima studenata, potrebna je očitana lična karta i broj dinarskog računa na koji će se izvršiti uplata nagrade, ime banke i vlasnika računa.
Dokumenta se predaju u Pisarnici Gradske uprave u Prokuplju, sa naznakom "Za komisiju za dodelu novčanih sredstava za podsticanje obrazovanja i usavršavanja nadarenih učenika i studenata u gradu Prokuplju".
Imena nagrađenih studenata biće objavljena na oglasnoj tabli u zgradi Gradske uprave i na sajtu grada Prokuplja, koji je i objavio na svom sajtu uslove ovog konkursa.
Kurir Biznis/Direktno.rs