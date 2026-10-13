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Američki ekonomista Majkl Vudford (Michael Woodford), jedan od ovogodišnjih dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju, nije otkazao ispit na Univerzitetu Kolumbija, iako je vest o nagradi saznao upravo u to vreme.

Studenti aplaudirali

"Studenti su aplaudirali, pretpostavljam da su već čuli vest. Ali ispit je morao da se održi. Pretpostavljam da su se neki nadali da bi mogao da bude otkazan zbog ove divne vesti. Ipak, održao sam ispit“, rekao je Vudford u intervjuu za Rojters.

Vudford i Robert Hol (Robert Hall) sa Univerziteta Stanford u ponedeljak su dobili Nobelovu nagradu za ekonomiju za doprinos razumevanju mikroekonomskih osnova makroekonomske stabilizacije. Njihovi modeli danas se koriste u centralnim bankama i ministarstvima finansija širom sveta.

"Bio sam prilično zatečen. Još mi je pomalo teško da poverujem da se ovo dešava. Danas zapravo nisam imao mnogo vremena da sednem i razmislim o svemu, ali ovo je neverovatna stvar“, rekao je Vudford.

Jedna od ključnih ideja nagrađenih ekonomista jeste da se privreda može održati stabilnom samo ako se uzmu u obzir milioni odluka koje svakodnevno donose domaćinstva i kompanije.

Ekonomija nije mašina

Vudford je objasnio da ekonomiju ne treba posmatrati kao mašinu sa polugama koja mehanički reaguje na različita podešavanja. Prema njegovim rečima, važno je razumeti šta ljudi u ekonomiji znaju o sopstvenoj situaciji i šta nastoje da postignu.

Kako je naveo, interesovanje za ovu oblast podstakao mu je primer Japana. Japanska privreda je tokom devedesetih godina godinama bila zaglavljena u stagnaciji, dok uobičajeni makroekonomski instrumenti nisu uspevali da pruže značajniju pomoć.