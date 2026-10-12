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Američki ekonomisti Robert E. Hol sa Univerziteta Stenford i Majkl Vudford sa Univerziteta Kolumbija dobili su danas Nobelovu nagradu za ekonomiju za rad na "mikroekonomskim osnovama makroekonomske stabilizacije", kojim su unapredili razumevanje načina na koji se privreda prilagođava ekonomskim šokovima, prenosi Tačno.

Dvojica ekonomista podeliće nagradu od 12 miliona švedskih kruna, odnosno oko 1,2 miliona dolara, saopštila je Kraljevska švedska akademija nauka.

Njihov rad pomogao je u razvoju teorijskih modela koji se danas koriste u centralnim bankama i vladama širom sveta za vođenje ekonomske politike, posebno u uslovima energetskih kriza i naglih promena potrošnje domaćinstava, prenosi Blumberg.

Hol je dobio priznanje za rad iz 1978. godine u kojem je analizirao zašto potrošači nastoje da održe relativno stabilan nivo potrošnje tokom vremena, dok je Vudford kasnije razvio takozvani novi kejnezijanski model, koji je postao jedan od važnih teorijskih okvira za savremenu makroekonomsku politiku.

Njihov rad predstavlja deo razvoja ekonomske misli nakon naftnih kriza sedamdesetih godina prošlog veka, kada su ekonomisti nastojali da bolje objasne kako privreda reaguje na iznenadne poremećaje i kako ekonomske vlasti mogu da ublaže njihove posledice.

- Rad dobitnika pružio je stabilnu teorijsku osnovu za modele koji se danas koriste u centralnim bankama i vladama širom sveta - izjavio je predsednik komiteta za dodelu nagrade Džon Hasler.

Prema njegovim rečima, zahvaljujući njihovom radu, ekonomisti i kreatori ekonomske politike bolje su opremljeni za suočavanje sa privrednim šokovima, poput energetskih kriza ili naglih promena u potrošnji domaćinstava.

Vudford je, komentarišući odluku o dodeli nagrade, rekao da je to velika čast i da ga je priznanje iznenadilo.

Nagrada za ekonomske nauke ustanovljena je 1968. godine odlukom švedske centralne banke, a prvi put je dodeljena 1969. godine.

Za razliku od pet originalnih Nobelovih nagrada, koje je u testamentu predvideo švedski pronalazač Alfred Nobel, nagrada za ekonomiju ustanovljena je naknadno.