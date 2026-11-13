Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

Železnička linija od Zvornika do Beograda krenuće 13. decembra, kada će na snagu stupiti i novi red vožnje, najavio je direktor Železnica Republike Srpske Dragan Zelenković.

On je gostujući u Jutarnjem programu RTRS rekao da će cena karte u jednom pravcu biti oko 10 evra.

"Ova linija je važna, nije je bilo do sada na ovom delu Republike Srpske i Srbije. Vrlo je bitno da pokušamo da proširimo kapacitete", naveo je Zelenković.

Ističe da je, što se tiče ove linije, sve već gotovo.

"Mi smo trenutno i u pregovorima sa hrvatskom železnicom za putnu liniju za Zagreb, a i kolege iz FBiH trenutno vode određene pregovore", rekao je.

Podsetimo, brzi voz na pruzi od Beograda do Budimpešte i Beča biće pušten u saobraćaj 13. decembra.