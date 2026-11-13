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Proizvodnja humanoidnih robota u Sjedinjenim Američkim Državama mogla bi da dostigne između 300.000 i 400.000 jedinica godišnje do 2030. godine, a oko 1,5 miliona do 2035, procenila je investiciona banka Džej-Pi Morgan (JP Morgan).



To ukazuje na prelazak pomenute industrije sa demonstracionih projekata na komercijalnu primenu, preneo je Rojters.



Širenje upotrebe humanoidnih robota podstiče nedostatak radne snage, poboljšanje ekonomike njihove primene i rast proizvodnih kapaciteta.



Najveći potencijal za njihovo uvođenje Džej-Pi Morgan vidi u proizvodnji, logistici i skladištenju, gde bi mogli da preuzmu ponavljajuće zadatke.



Prema analizi te banke, širenje proizvodnje ograničavaju dostupnost hardvera, podataka za obuku sistema veštačke inteligencije i računarskih kapaciteta, kao i mogućnosti proizvođača da povećaju obim proizvodnje.



Većina američkih kompanija iz ovog sektora, izuzev Tesle, za sada računa na godišnju proizvodnju od 10.000 do 30.000 robota.



Banka procenjuje da se troškovi korišćenja humanoidnih robota približavaju troškovima ljudskog rada, a da bi njihova primena u više smena mogla da donese uštede od oko 100.000 dolara (približno 90.300 evra) godišnje po korisniku.



Ipak, kao ključne prepreke daljem napretku analitičari izdvajaju razvoj robotskih šaka, aktuatora, odnosno mehanizama koji pokreću delove robota, kao i proizvodne kapacitete.