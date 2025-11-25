Slušaj vest

Već godinama ustaljena praksa, novembar je mesec niskih cena. Sinonim za sniženje je "crni" odnosno četvrti petak u novembru, po kome je ceo ovaj mesec, nezvanično, postao praznik za kupce. Praznična groznica donosi talas popusta, ali i iskušenja za potrošače, ne samo u prodavnicama već i preko interneta.

Da li je crni petak neformalni praznik niskih cena za kupoholičare ili marketinški trik prodavaca. Ovo su neki od odgovora građana širom Srbije:

- Godinama unazad pratimo i znamo da je to čist marketiški trik i od tih sniženja, kada odete u trgovinu, nema apsolutno ništa, bukvalno su cene iste, možda neki stepen niže od svakodnevnih cena."

- Imajte na umu da smo mi Piroćanci, da je nas teško prevariti. Mislim da je to samo trik."

- Ako je cena pristupačna, ja ću da kupim, bez obzira na to da li je crni petak ili nije."

Kupci su oprezni, bez obzira na to koliki popust trgovci nude. Nedavno je izmenjen i dopunjen Zakon o trgovini, kako bi se zaštitili kupci.

Marko Dragić, pravni savetnik Nacionalne organizacije potrošača Srbije, kaže:

"Ove godine imamo primenu Zakona o trgovini, koji upravo to sprečava i ključnu ulogu u tom slučaju treba da odigra tržišna inspekcija, da kroz svoj tržišni nadzor, pogotovo kada je u pitanju crni petak, malo aktivnije rade i utvrde da li ima bilo kakvih zloupotreba, što se tiče priomena cena, pre samog događaja na osnovu samog događaja."

Trgovci imaju prevelika očekivanja od prometa u novembru

Često su cene niže do 30 odsto, a tek po neki proizvod snižen je od 50 do 70 procenata.

Marija Matić, menadžer "Kondoras" u Kruševcu, dodaje: "Kupaca ima, baš je veliko interesovanje. Crni petak kod nas traje celog novebra. Najjače akcije su nam zadnje nedelje u novembru. Ima na 8 brendova popusta preko 20 odsto."

Miloš Pađen, "Tehnomedija" Kruševac, objašnjava: "Trenutno, u okviru ove blek frajdej akcije, najveće je interesovanje za tehničkom robom, telefoni, lap topovi, kompjuteri i ostale prateće komponente, ali takođe i za belom tehnikom je velika potražnja."

Naši sugrađani često kupuju preko interneta, naročito kada su veliki popusti.

Marko Dragić, pravni savetnik Nacionalne organizacije za zaštitu potrošača, navodi: "Potrošači ne prate dovoljno da li se iza tog sajta krije registrovani trgovac ili neregistrovan, a to se može u par koraka proveriti, da li na sajtu ima istaknut PIB ili matični broj trgovaca, da li je ta platforma verifikovana od strane internet provajdera."

Ukoliko je registrovan prodavac preko interneta, bezbedna je kupovina. U suprotnom, kada je lažni prodavac, kupac ne može da računa na zaštitu koju propisuje Zakon o trgovini.

