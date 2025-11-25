Stalan posao za još 1.200 radnika u predškolskim ustanovama u Beogradu

Slušaj vest

Prosečna bruto zarada obračunata u septembru 2025. godine iznosila je 150.947 dinara, dok je prosečna neto zarada bez poreza i doprinosa, iznosila 109.147 dinara, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

Rast bruto zarada u periodu januar-septembar 2025. godine, u odnosu na isti period prošle godine iznosio je 11,2 odsto nominalno, odnosno 6,6 odsto realno, dok je prosečna zarada veća za 11,1 odsto nominalno, odnosno za 6,5 odsto realno.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za septembar 2025. godine nominalno je veća za 13,7 odsto, a realno za 10,5 odsto, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 13,6 odsto, odnosno za 10,4 odsto realno.