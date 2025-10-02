Slušaj vest

Prosećna bruto plata u Crnoj Gori u avgustu 2025. iznosila je 1.210 evra, a kada se odbiju porezi i doprinosi Crnogorcima je u proseku ostalo 1.015. evra, pokazuju podaci Uprave za statistiku Crne Gore (MONSTAT).

Prema objavljenim podacima vidi se da je preosečna neto zarada u Crnoj Gori u avgustu bila veća samo 1 evro u odnosu na julsku, kada je iznosila 1.014 evra.

Još lošiji pokazatelj po životni standard Crnogoraca je, kako piše u izveštaju Monstata, što je prosečna neto zarada u avgustu u odnosu na jul porasla za 0,1 odsto, dok su potrošačke cene u avgustu u odnosu na jul porasle oko 0,5 odsto. Iz toga proizilazi da su realne zarade za isti period pale oko 0,4 odsto, naglašava Uprava za statistiku Crne Gore