- Kada to uporedite sa 2012. godinom, dakle, vama je prosečna zarada bila 329 evra. Danas, inače, poslednji podatak iz marta, prosečna zarada u Srbiji je 922 evra. I mi ćemo da znaju, gledaoci da znaju, građani Srbije, dakle, do decembra ove godine. Kao što smo 2019. godine i obećali, Srbija 2025, rekli smo da od decembra 2025. prosečna zarada u Srbiji biće preko 1.000 evra i mi ćemo to obećanje ispuniti. I tu smo na dobrom putu, onda u pravoj dinamici, da do kraja 2027. imamo prosečnu zaradu od 1.400 evra.