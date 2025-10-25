Slušaj vest

Prosečna zarada (bruto) obračunata za avgust 2025. godine iznosila je 146.026 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 105.590 dinara.

Rast bruto i neto zarada u periodu januar‒avgust 2025. godine, u odnosu na isti period prošle godine iznosio je 10,8% nominalno, odnosno 6,1% realno.

Ako uporedimo sa avgustom 2024. godine, prosečne bruto i neto zarade za avgust 2025. godine nominalno su veće za 9,3%, a realno za 4,4%.

Medijalna neto zarada za avgust 2025. godine iznosila je 83.535 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

