Republički zavod za statiku objavio je koliko je iznosila prosečna bruto i neto zarada u avgustu 2025. godine.
Kolika je prosečna avgustovska plata?
Prosečna zarada (bruto) obračunata za avgust 2025. godine iznosila je 146.026 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 105.590 dinara.
Rast bruto i neto zarada u periodu januar‒avgust 2025. godine, u odnosu na isti period prošle godine iznosio je 10,8% nominalno, odnosno 6,1% realno.
Ako uporedimo sa avgustom 2024. godine, prosečne bruto i neto zarade za avgust 2025. godine nominalno su veće za 9,3%, a realno za 4,4%.
Medijalna neto zarada za avgust 2025. godine iznosila je 83.535 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.
