Dvoje ljudi radi u istoj firmi na istom radnom mestu. Radni zadaci su im jednaki, kao i radno vreme, korišćenje godišnjeg odmora te druga radna i materijalna prava određena ugovorom o radu, ali i, najvažnije od svega, količina obavljenog posla. No, ona će dobiti 7,4 posto nižu platu od njega.

Tako barem sugerišu poslednji podaci Eurostata o jednakosti plata u Hrvatskoj, a u drugim zemljama članicama situacija nije znatno bolja. Naime, razlika u platama muškaraca i žena na evropskom nivou u proseku je pretprošle godine iznosila čak 12 posto.

Hrvatska zasad još nije taj evropski dokument uvrstila u svoje zakonodavstvo, ali radi na tome.

Izveštaj poverenice za ravnopravnost polova iz marta ove godine sugeriše da se stanje u Hrvatskoj delimično popravilo. Naime, prosečna bruto plata za muškarce iznosila je 1854 evra, a za žene 1782 evra, što znači da je rodni jaz u proseku iznosio 3,9 posto.

Reč je o proseku koji odražava stanje na nivou cele zemlje. No, kada se dublje pogleda, razlike u pojedinim delatnostima mnogo su veće. Tako žene zaposlene u javnoj upravi, odbrani i obaveznom socijalnom osiguranju imaju 13,3 posto niže plate od svojih kolega. U uslužnim delatnostima razlika je još veća – čak 16 posto – dok je u administraciji i pomoćnim uslužnim delatnostima rodni jaz u platama iznosio 4,1 posto.

Direktiva EU predviđa da poslodavci moraju objavljivati raspon plata, kriterijume za njihovo određivanje i omogućiti zaposlenima uvid u razlike. Poslodavci s više od 250 radnika moraće svake godine da izveštavaju nadležna tela, a oni sa 100–250 radnika na svake tri godine. Ako razlika u platama prelazi 5% bez opravdanja, poslodavci će morati da pregovaraju sa sindikatima i isplate zaostale razlike.

Ove odredbe odnosiće se i na kandidate za zapošljavanje, kojima poslodavci više neće smeti da postavljaju pitanja o prethodnim platama. Takođe, zaposleni će moći da zatraže informacije o kriterijumima za određivanje plata.

Nejednakost se prenosi i na penzije: muškarci u Hrvatskoj prosečno primaju 651 evro, a žene 555 evra. Država pokušava da smanji taj jaz uvođenjem dodatnog staža po detetu, ali odredba važi samo za buduće penzionerke, dok ranije generacije ostaju uskraćene.