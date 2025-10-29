Najveće zarade se beleže u Lučanima 102.330, a potom slede Gornji Milanovac sa 9.782, Čačak sa 91.050 i Ivanjica 80.472
PROSEČNA NETO ZARADA U MORAVIČKOM OKRUGU Lučani i dalje na vrhu tabele sa prosečnom zaradom iznad 100.000 dinara
Prema poslednjim podacima Republičkog zavoda za statistikuprosečna neto zarada u avgustu u Moravičkom okrugu iznosila je 91.476 dinara, dok je prethodni mesec iznosila 94.057.
Najveće zarade se beleže u Lučanima 102.330, a potom slede Gornji Milanovac sa 9.782, Čačak sa 91.050 i Ivanjica 80.472.
Prosečne avgustovske plate u gradovima u okruženju slične veličine: Užice 98.475, Valjevo 93.756, Kraljevo 88.923, Kragujevac 100.723, Kruševac 93.359…
Prosečna avgustovska zarada bez poreza i doprinosa u Srbiji iznosila je 105.590 dinara, dok je prošli mesec iznosila 109.071.
