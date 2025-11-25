Slušaj vest

Kampanja „Najvažniji poziv u životu“, koju od 2016. godine sprovode kompanije Hemofarm i Hemofarm fondacija dobitnik je „Grand Prix 2025“ priznanja na jubilarnom petom festivalu društveno odgovorne komunikacije „Kampanje sa svrhom“.

Grand Prix je uručen za kategoriju Yellow/ Social i instalaciju 2.000 peščanih satova na Trgu republike 2024. godine, koja je simbolično predstavljala oko 2.000 pacijenata koji se se nalazili na listi za transplantaciju u Srbiji. Tom aktivacijom je nastavljena kampanja „Najvažniji poziv u životu“, a sloganom Budimo bolji ljudi. Postani donor. alarmirana je javnost u cilju stvaranja društva odgovornih i solidarnih ljudi koji prihvataju donorstvo kao najhumaniji čin.

Događaj na Trgu republike nedavno je proglašen i za „Najbolji događaj godine“ na 11. regionalnom festivalu integrisanih komunikacija KAKTUS 2025, čime se broj nagrada za kampanju „Najvažniji poziv u životu“ popeo na 36.

Ova priznanja dolaze u trenutku kada se oko 1.700 ljudi i dalje nalazi na listama čekanja za transplantaciju, među kojima su i deca. Iako broj donora i transplantacija u Srbiji raste u 2025. godini, podsećamo na važnost usvajanja izmena i dopuna Zakona o presađivanju ljudskih organa, koji znači život za ljude, koji dugi niz godina čekaju na donora i transplantaciju organa.