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Odgovor je malo drugačiji nego što mnogi misle, a pogrešna procena može da košta i zbog kazne i zbog oštećenog automobila. Uz to, zimski pneumatici mogu da utiču i na potrošnju goriva.

Zakon ne kaže da svakog 1. novembra morate da promenite gume

Prema propisima koji važe u Srbiji, period obavezne zimske opreme traje od 1. novembra do 1. aprila, ali zimski pneumatici na sva četiri točka obavezni su kada se na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica. To znači da vozač koji se 1. novembra vozi po suvom putu bez ovih uslova ne krši propis samo zato što još ima letnje gume. Ipak, ako se vreme naglo promeni i put postane klizav, situacija se menja, pa čekanje prvih snežnih pahulja može da bude loša odluka.

Važno je i da se ne pomešaju zakonska obaveza i bezbednost. Letnje gume nisu namenjene zimskim uslovima, a stručnjaci često kao praktičnu granicu navode temperaturu od oko sedam stepeni Celzijusa: kako postaje hladnije, smeša letnjih pneumatika može da izgubi deo elastičnosti i prianjanja. Zato vozači koji svakodnevno putuju rano ujutru, prelaze mostove ili idu ka planinskim predelima imaju razlog da zamenu obave pre nego što kalendar pokaže prvi novembar.

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Kolika je kazna ako nemate zimsku opremu?

Za nekorišćenje zimske opreme na propisan način predviđena je novčana kazna od 5.000 dinara. Obaveza se, međutim, odnosi na uslove kada na putu ima snega, leda ili poledice u zakonskom periodu, a ne automatski na svaki dan između novembra i aprila. Drugim rečima, nije dovoljno samo gledati datum, važno je kakav je kolovoz i da li je vozilo opremljeno u skladu sa pravilima.

Za putnička vozila zimske gume moraju biti postavljene na sva četiri točka, a kada se koriste kao zimska oprema, dubina gazećeg sloja ne sme da bude manja od četiri milimetra.Van naseljenog mesta potrebno je imati i lance za sneg ili druge uređaje za povećanje trakcije za najmanje dva pogonska točka, u skladu sa pravilima za zimsku opremu. Nije, dakle, dovoljno staviti samo dve zimske gume ili pronaći stare pneumatike u garaži ako su već previše istrošeni.

Koliko košta komplet zimskih guma?

Prema trenutno aktuelnim ponudama, pojedine zimske gume manjih i srednjih dimenzija mogu se naći za oko 4.000 do 6.500 dinara po komadu, dok poznatiji modeli i pojedine dimenzije koštaju 8.000, 10.000, pa i više od 12.000 dinara po gumi. To znači da komplet od četiri pneumatika može da košta približno 16.000 do 50.000 dinara ili više,bez montaže i balansiranja.

Na primer, u dimenziji 195/65 R15 pojedini modeli nude se za oko 5.900 dinara po komadu, što je približno 23.600 dinara za četiri gume. U dimenziji 205/55 R16, koja se često koristi na automobilima kompaktne klase, određeni modeli koštaju oko 8.200 do 9.500 dinara po komadu, odnosno približno 32.800 do 38.000 dinara za komplet.

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Da li zimske gume povećavaju potrošnju goriva?

Kada je u pitanju potrošnja, zimske gume nesumnjivo mogu da je povećaju, ali ne zato što svaka zimska guma automatski troši više goriva od svake letnje. Važan faktor je otpor kotrljanja: što se guma teže kotrlja, automobilu je potrebno više energije da se kreće, pa može da poraste i potrošnja. Na to utiču konkretan model pneumatika, pritisak u gumama, temperatura, stanje puta i način vožnje.

Kolika je razlika u potrošnji?

Prema objašnjenju nemačkog auto-kluba ADAC o oznakama energetske efikasnosti, razlika između guma iz najboljeg i najslabijeg razreda otpora kotrljanja može da dostigne oko 0,5 litara goriva na 100 kilometara. Ako automobil troši osam litara na 100 kilometara, takva razlika bi na 1.000 kilometara značila do pet litara goriva više,ali stvarni rezultat zavisi od pneumatika i uslova vožnje.

Postoji još jedna zamka koju vozači često previde: prenizak pritisak u gumama. Kada pneumatici nisu dovoljno napumpani, povećava se otpor kotrljanja, raste potrošnja, a gume se brže i neravnomernije troše. ADAC navodi da neodgovarajući pritisak u određenim slučajevima može da poveća potrošnju i do 0,3 litra na 100 kilometara. Zato je provera pritiska jednostavan način da se izbegne nepotreban trošak, bez obzira na to da li su na automobilu letnje ili zimske gume.

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Da li jeftinije ispada da vozite letnje gume zimi?

Odmah da vam pojasnimo, ušteda na gumama nije isto što i ušteda na gorivu, a letnji pneumatici po hladnoći, naročito na snegu i ledu, ne pružaju odgovarajuće prianjanje. Vozač može da se nađe u situaciji u kojoj je teže zaustaviti automobil ili zadržati kontrolu, a takav rizik ne može da se opravda eventualnom razlikom u potrošnji.

Ni zimske gume nisu čarobno rešenje ako su istrošene, pogrešno napumpane ili neprilagođene automobilu. Pri kupovini zato vredi pogledati oznaku energetske efikasnosti na gumi,koja daje podatke o otporu kotrljanja, ali i ocenu prijanjanja na mokrom kolovozu. Najmanja potrošnja nije jedini kriterijum, već guma mora da bude bezbedna u uslovima u kojima se automobil zaista koristi.

Kako da sačuvate novac tokom zimske sezone?

Najbolje je da ne čekate prvi sneg, kada veliki broj vozača istovremeno traži termin za montažu i odgovarajuće gume. Proverite koje dimenzije odgovaraju vašem vozilu, uporedite cenu kompleta i montaže, pregledajte stanje pneumatika koje već imate i proverite pritisak pre nego što ozbiljno zahladni. Ako su postojeće zimske gume dovoljno očuvane i imaju propisanu dubinu šare, možda neće biti potrebno kupovati nove.

Sve u svemu, računica je prilično jednostavna: zimske gume mogu da utiču na potrošnju, ali razlika nije ista kod svih modela, dok je ušteda od odlaganja zamene kratkoročna i može da se pretvori u veći trošak ako se vozi u neodgovarajućim uslovima. Nekoliko hiljada dinara koje vozač pokuša da sačuva ne vredi mnogo ako zbog pogrešnih guma ugrozi bezbednost sebe i drugih.