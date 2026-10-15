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Buka lifta u stanu ne može da se proceni sa fotografija, iz tlocrta ili tokom razgledanja u trenutku kada lift miruje. Stan može izgledati tiho sve dok se kabina ne pokrene, vrata ne zatvore ili se pogon ne zaustavi na spratu iznad.

Zid uz okno zato nije automatski razlog da se odustane od kupovine, ali zahteva ciljanu proveru. Važno je utvrditi koja prostorija se naslanja na lift, kada se zvuk javlja i da li se osim buke osećaju podrhtavanje zida, poda ili nameštaja.

Buka lifta u stanu proverava se u više termina

Jedan obilazak usred radnog dana nije dovoljan. Lift tada može biti slabo korišćen, dok saobraćaj i drugi zvuci spolja prikrivaju udarce i zujanje. Korisno je stan pogledati ujutru ili posle završetka radnog vremena, kada se stanari češće vraćaju kući, a zatim i u mirnijem večernjem terminu.

Tokom provere jedna osoba treba da ostane u stanu, a druga da lift poziva sa različitih spratova. Potrebno je poslušati ceo ciklus: dolazak kabine, otvaranje i zatvaranje vrata, polazak, vožnju i zaustavljanje. Posebnu pažnju treba obratiti u spavaćoj i dečjoj sobi, jer povremeni zvuk u dnevnom boravku noću može postati mnogo primetniji.

Buka lifta u stanu ne mora biti najjača kada se kabina nalazi na istom spratu. Udar ili vibracija mogu se javiti pri polasku, kočenju ili radu vrata na drugom nivou, pa lift treba pokrenuti više puta.

Zujanje, udarci i podrhtavanje nisu isti problem

Kratak udar pri zaustavljanju, lupanje vrata, metalno struganje i duboko zujanje mogu imati različite izvore. Zvuk može poticati od pogona, kočnice, vrata, vođica ili drugih delova.

Foto: Edvard Nalbantjan/Shutterstock

Još je važnije što buka lifta u stanu može biti zvuk koji se prenosi vazduhom ili vibracija koja se kroz konstrukciju prenosi do zida i poda. Institut za standardizaciju Srbije navodi da ista servisna oprema može stvarati vazdušni i strukturni zvuk, dok način prenosa zavisi i od građevinskih elemenata. Zbog toga dodatna obloga samo na zidu stana ne mora rešiti uzrok.

Treba proveriti i da li krevet, radni sto ili veliki plakar dodiruju zajednički zid, jer nameštaj može dodatno učiniti vibraciju primetnom.

Proverite šta se nalazi iza zida i iznad stana

Tlocrt treba uporediti sa stanjem na licu mesta. Nije isto da li se uz okno nalazi hodnik, kupatilo ili zid spavaće sobe. Na najvišim etažama treba proveriti gde su pogonska oprema i upravljački elementi, dok kod lifta bez posebne mašinske prostorije oprema može biti smeštena u samom oknu.

Kupac od upravnika može da zatraži podatak ko održava lift, kada je poslednji put pregledan i da li su stanari prijavljivali neobičnu buku, trzaje ili udarce. Korisni su zapisnici, računi za veće popravke i informacija da li je problem povremen ili traje godinama.

Pravilnik o pregledima liftova u upotrebi, koji se primenjuje od januara 2025. godine, propisuje bezbednosne zahteve i uslove pod kojima lift može biti stavljen van upotrebe. Ipak, uredan bezbednosni pregled ne dokazuje automatski da u susednom stanu nema neprijatne buke ili vibracija.

Aplikacija na telefonu nije dokaz da je stan tih

Kada se buka lifta u stanu proverava aplikacijom, rezultat može da posluži samo za poređenje dve prostorije ili dva termina. Mikrofon telefona nije zamena za stručno merenje, a posebno može loše registrovati kratke udare i zvuk niskih frekvencija koji stanar oseća kao brujanje ili pritisak.

Za merenje zvuka servisne opreme u zgradama postoji standard SRPS EN ISO 16032:2024, koji izričito obuhvata i liftove. Ako je sumnja ozbiljna, akustičko merenje treba da izvrši stručno lice u definisanim uslovima i kroz odgovarajuće radne cikluse lifta.

Takva provera posebno ima smisla kod skupog stana, novogradnje ili nekretnine u kojoj se spavaća soba celim zidom naslanja na okno. Buka lifta u stanu može biti tržišni nedostatak i kada uređaj radi bezbedno.

Popravka lifta nije posao jednog vlasnika

Lift, njegovo okno i konstrukcija prostora za lift predstavljaju zajedničke delove zgrade. Organizovanje održavanja i popravki zato pripada stambenoj zajednici, a ne samo vlasniku stana koji najviše čuje problem.

To ipak ne znači da će svaka primedba odmah dovesti do radova. Potrebno je utvrditi da li uzrok leži u liftu, njegovom podešavanju i održavanju, načinu oslanjanja opreme ili u zvučnoj zaštiti zida. Kod novogradnje može se otvoriti i pitanje nedostatka izvedenih radova, ali to zahteva tehničku dokumentaciju i stručno utvrđivanje uzroka.