- Lift se često kvari, a svaki put kada bi se pokvario, od stanara je tražen novac za popravku . Do sada smo uglavnom plaćali te popravke, ali poslednji put situacija je postala sporna - tvrdi žena i pojašnjava da je zgrada stara tri godine.

Iako ne piše bukvalno, u Zakonu se navodi da ukoliko treće lice mora da koristi zajednički prostor da bi došao do svoje imovine, to pravo ne sme da mu se uskrati. To bi moglo da znači da ni u ovom slučaju upravnik ne sme na svoju ruku da otuđi zajednički prostor onim stanarima koji nisu želeli da plate popravku.