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Nakon što je lanac robnih kuća Galeria početkom oktobra po četvrti put u šest godina proglasio stečaj, u poslovnicama širom Nemačke zabeležene su dosad neviđene scene. Police s proizvodima pojedinih poznatih brendova ograđene su trakama s natpisom: "Ova marka privremeno nije na prodaju".

Među blokiranim artiklima nalaze se popularne igračke brenda Playmobil i obuća poznatog italijanskog proizvođača Geox.

Zašto dobavljači zaključavaju police?

Razlog za blokadu leži u primeni takozvanog prava na izlučenje (Aussonderungsrecht). Reč je o zakonskom mehanizmu u nemačkom stečajnom postupku koji dobavljačima omogućuje da zadrže vlasništvo nad robom sve dok ona ne bude u potpunosti isplaćena.

Ako bi Galeria nastavila da prodaje te artikle na blagajnama, novac od prodaje slio bi se jednako u zajedničku stečajnu masu, a proizvođači bi ostali kratkih rukava. Privremeni stečajni upravnik Frank Kebekus potvrdio je da je nekoliko ključnih proizvođača iskoristilo to zakonsko pravo kako bi spasilo svoju imovinu.

Država osigurala novac za plate radnika

Dok na prodajnim podovima vlada neizvesnost, zaposleni su dobili barem kratkoročno olakšanje. Savezna agencija za rad (Bundesagentur für Arbeit) potvrdila je isplatu stečajne naknade (Insolvenzgeld) za 9.650 radnika.

Troškovi plata iznose gotovo 25 milijuna evra mesečno, a sredstva premošćuje jedna komercijalna banka. Stečajna naknada pokriva dohotke za razdoblje do tri meseca, što stečajnoj upravi kupuje preko potrebno vreme za pregovore sa potencijalnim ulagačima.

Ugroženo najmanje 30 poslovnica

Galeria trenutno upravlja s 83 robne kuće i zapošljava oko 11.250 ljudi, no ekonomski analitičari upozoravaju da je opstanak celokupne mreže nemoguć:

Najmanje 30 lokacija nalazi se u akutnoj opasnosti od trajnog zatvaranja.

Za desetak objekata ugovori o najmu ističu već u januaru.

Dodatna 24 prodajna centra beleže hronično loše promete i godinama vape za modernizacijom.

Kao potencijalni spasitelji spominje se konzorcijum samih dobavljača (među kojima su navodno proizvođač čarapa Falke i modni brend Roy Robson), no već sada je izvesno da će se lanac morati drastično smanjiti kako bi izbegao potpuno gašenje.