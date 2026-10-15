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Vlasnik imanja u selu Tijanje, u opštini Lučani, nudi kompletno seosko domaćinstvo na dugoročni zakup ili ustupanje, uz dve godine bez plaćanja zakupnine. Traži ozbiljnu i preduzimljivu porodicu koja bi na oko 10 hektara razvijala stočarstvo, eko-turizam ili neki drugi posao u skladu sa održivim razvojem.

Prema oglasu, imanje obuhvata oko pet hektara funkcionalnih pašnjaka i voćnjaka i još pet hektara šume. Na raspolaganju su stambeni i ekonomski objekti, među kojima su štale, salaši, ambari i nadstrešnice.

Vlasnik navodi da domaćinstvo ima stabilno snabdevanje strujom i vodom, kao i optički kabl za komunikaciju.

Dve godine bez zakupnine, prihod ostaje porodici

Glavna pogodnost ponude je grejs period od dve godine, tokom kojeg se zakupnina ne plaća. To, međutim, ne znači da je boravak na imanju potpuno besplatan: porodica bi preuzela račune za struju i vodu, poreze na zemlju i održavanje domaćinstva.

- Sav prihod u prve dve godine ostaje vama za širenje stada i razvoj - navodi vlasnik u oglasu.

Ponuđena je i sloboda investiranja, a od zainteresovanih se očekuje da imaju osnovni početni kapital za nabavku prvih grla i želju da razvijaju posao na selu.

Predlaže uzgoj magaraca i alpaka, otvoren i za druge ideje

Vlasnik smatra da je imanje, zbog konfiguracije terena i kombinacije pašnjaka i šume, pogodno za uzgoj magaraca, proizvodnju magarećeg mleka, držanje alpaka i razvoj eko-turizma.

Prihvatljive su, kako ističe, i druge ideje koje odgovaraju održivom razvoju ovog područja. Cilj mu je da pronađe porodicu koja bi od imanja napravila prepoznatljivu lokalnu atrakciju i obezbedila sebi dugoročan život i rad u prirodi.

Posle dve godine zakup i partnerski procenat

Nakon početnog perioda bez zakupnine, vlasnik predlaže nastavak saradnje kroz "simboličan fiksni zakup i partnerski procenat“, uz potpisivanje dugoročnog ugovora kod notara.

Konkretan iznos buduće zakupnine, visina procenta i osnovica za njegov obračun nisu navedeni u oglasu, pa bi ti uslovi morali da budu precizirani dogovorom i ugovorom.

Prema ponudi, korišćenje šume za sopstvene potrebe bilo bi besplatno.

Vlasnik pominje i mogućnost korišćenja usluga Naučno-tehnološkog parka Čačak radi pronalaženja modela održivog razvoja ruralnih područja.