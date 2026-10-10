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Pre samo godinu i po dana, mlada tročlana porodica donela je odluku koja je šokirala sve njihove prijatelje i rođake. Predrag (35), Lea (30) i njihov trogodišnji sin Viktor spakovali su kofere i zamenili gradski asfalt mirnim seoskim životom u Maloj Peratovici, mestu u blizini Grubišnog Polja.

Odluka nije došla preko noći, ali kako priznaju, nisu preterano ni vagali kada su shvatili kakvu budućnost žele za svoje dete.

"Bila sam prava gradska devojka, nisu verovali da ću izdržati"

Najveće iznenađenje za sve bila je reakcija Lee, koja je rođena i odrasla u gradu i nikada ranije nije planirala da napusti gradsku vrevu.

- Iskreno, nisam imala ni na kraj pameti da ću ikada otići iz grada. Bila sam baš prava gradska devojka i bilo mi je nezamislivo da živim bilo gde drugde, a kamoli na selu. Ali život nekad podeli drugačije karte - priča Lea kroz smeh.

Inicijativa je potekla od njenog supruga Predraga, koji je detinjstvo provodio u ovom selu i uvek čeznuo za mirom koji grad ne može da pruži. Predrag je ranije čak 10 godina živeo i radio u Frankfurtu, gde su mu se velika mesta i konstantna gužva doslovno "smučili".

Kada su objavili odluku o preseljenju, reakcije okoline bile su burne - svi su im rekli: "Pa vi niste normalni!" Ipak, kada su prijatelji i porodica videli koliko je porodica srećna i koliko trogodišnji Viktor uživa u potpunoj slobodi, svi negativni komentari su utihnuli.

Pomoć opštine i novi početak bez stresa

Porodica trenutno renovira svoju novu kuću, dok privremeno stanuje u vikendici pored. U procesu obnove znatno im je pomogla i lokalna samouprava, od koje su već drugi put povukli podsticaje u iznosu od 2.500 evra za uređivanje doma na selu.

Oboje roditelja su zaposleni, mališan ide u vrtić, ali kako je sve blizu i nema višesatnog gubljenja vremena u saobraćaju, porodica sada ima neuporedivo više slobodnog vremena nego što bi imala u velegradu.

Raj za decu

Ono što je najviše oduševilo mlade roditelje jeste način na koji je njihov sin prihvatio novu sredinu. Viktor se sa nepune dve godine preselio na selo, gde odrastanje provodi u prirodi, okružen životinjama i mašinama.

- Viktor obožava životinje, sve ga zanima, a najviše traktori i radne mašine. Ovde ima srećno i zdravo detinjstvo. Kada ga vidim kako trči po livadama, imam osećaj da ničim nije sputan. Nadiše se svežeg vazduha, pa uveče spava kao beba - ponosno ističe majka.

Mališan se navikao i na domaću hranu, ima svog psa Crnog od kog se ne odvaja, a sa tatom redovno učestvuje u lakšim seoskim poslovima.