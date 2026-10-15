Muzej ima ukupno pet piramida. Baza glavne piramide teži 105 tona, a poduprta je sa 95 tona čelika.

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Godinu dana nakon što su lopovi ukrali krunske dragulje vredne 88 miliona evra, koji nikada nisu pronađeni, novi direktor muzeja upozorava da samo unapređenje bezbednosti neće biti dovoljno da spase parisku znamenitost, jer su cevi dotrajale, a galerije se raspadaju.

Luvr bi na kraju mogao da bude primoran da zatvori svoja vrata za javnost ukoliko naredna francuska vlada ne podrži sveobuhvatnu transformaciju najposećenijeg muzeja na svetu, upozorio je njegov direktor.

Kristof Leribo izjavio je za list Le Figaro da će muzej tražiti privatne izvore finansiranja za ove radove, ali da bi značajna finansijska sredstva iz državnog budžeta morala da budu odobrena nakon parlamentarnih izbora u Francuskoj sledeće godine.

- Ko god bude formirao narednu vladu, mora da ima na umu da će Luvr, ukoliko se ne popravi, modernizuje i transformiše, veoma brzo početi da zaostaje i na kraju će morati da zatvori svoja vrata za javnost. To bi bila katastrofa - rekao je on.

Uzastopne manjinske vlade godinama imaju poteškoće da usvoje godišnje budžete, dok premijer Sebastijan Lekorni pokušava da ograniči javnu potrošnju kako bi smanjio ogroman budžetski deficit Francuske.

Godinu dana od pljačke

Leribo, istoričar umetnosti koji je ranije rukovodio Muzejem Orsej, preuzeo je dužnost u februaru, nakon što je Loren des Kar podnela ostavku zbog posledica prošlogodišnje krađe dragulja.

Četvorica lopova su 19. oktobra 2025. godine upotrebila su platformu za podizanje montiranu na kamionu kako bi provalila u Apolonovu galeriju. Usred bela dana ukrali su osam komada francuskih krunskih dragulja, čija je vrednost procenjena na 88 miliona evra.

1/6 Vidi galeriju Luvr je opljačkan prošle godine Foto: Kurir/A.S.

Kasnija istraga francuskog Senata utvrdila je da je od dve kamere koje su pokrivale mesto provale samo jedna bila u funkciji. Ukradeni dragulji nikada nisu pronađeni.

Govoreći za novinsku agenciju AFP uoči godišnjice pljačke, Leribo je rekao da se sprovođenje sveobuhvatnog bezbednosnog plana, vrednog 83 miliona evra, "ubrzano odvija".

Mere obuhvataju uvođenje nove funkcije rukovodioca bezbednosti, modernizaciju mreže kamera — za koju je utvrđeno da poseduje zastarelu opremu i velike nedostatke u pokrivenosti — kao i bolji nadzor prostora oko muzeja i svih ulaznih tačaka.

Nema "čudesnog" rešenja

Leribo smatra da se trajna poboljšanja mogu ostvariti samo u okviru šire rekonstrukcije muzeja, koji je prošle godine ugostio oko devet miliona posetilaca.

- Radovi neophodni za obezbeđivanje muzeja zahtevaju intervencije na istorijskoj zgradi i njenoj infrastrukturi", napisao je on. "Ne postoji jednostavno, čudesno rešenje koje bi podrazumevalo samo površinske popravke. Sve je međusobno povezano, sve zavisi jedno od drugog.

Muzej je prvi put otvoren za javnost 1793. godine, a ovog leta proslavio je 233. godišnjicu postojanja.

Problemi muzeja uključuju zastarele vodovodne instalacije, galerije sa lošom toplotnom izolacijom i skučene prostore namenjene posetiocima.

1/9 Vidi galeriju Luvr je najposećeniji muzej na svetu Foto: Kurir/A.S.

U memorandumu koji je procurio u javnost u januaru 2025. godine, bivša direktorka Loren des Kar navela je da pojedini delovi zgrade "više nisu vodonepropusni" i da je "poseta Luvru fizičko iskušenje".

U februaru je pucanje cevi za grejanje oštetilo plafon koji je 1819. godine oslikao Šarl Menije.

Rekonstrukcija postala političko pitanje

Obim i cena radova postali su veoma važno političko pitanje.

Predsednik Francuske Emanuel Makron podržao je projekat "Luvr - nova renesansa", koji predviđa izgradnju novog ulaza u muzej. Francuska vlada procenila je da će projekat tokom deset godina koštati između 700 i 800 miliona evra.

Deo sredstava trebalo bi da bude obezbeđen povećanjem cena ulaznica za 45 odsto za većinu posetilaca koji dolaze izvan Evrope.