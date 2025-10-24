Slušaj vest

Kompanija Böcker, sa sedištem u gradu Verne, objavila je na društvenim mrežama fotografiju svog poznatog lifta za nameštaj, koji se vidi kako se izdiže do balkona Galerije Apolon u Luvru.

Ispod slike stoji slogan: Kada morate da se krećete brzo.

U opisu proizvoda navodi se da Böcker Agilo „prenosi vaše dragocenosti do 400 kilograma brzinom od 42 metra u minutu — tiho kao šapat“.

U medijima se nedavno pojavio video na kojem se vidi kako lopovi beže upravo na toj mehaničkoj platformi, nakon što su ukrali nakit vredan 88 miliona evra - uključujući dijademe, ogrlice i broševe francuskih kraljeva i careva.

Zločin neprihvatljiv, humor jeste

Direktor kompanije Aleksander Beker izjavio je za AFP da su, kada je postalo jasno da niko nije povređen, odlučili da situaciju okrenu u svoju korist „uz malo humora“.

- Naravno, zločin je potpuno neprihvatljiv, to je svima jasno - rekao je Beker i dodao:

Foto: Shutterstock, Vincent Isore / Zuma Press / Profimedia, Printscreen X

- Ali ovo je bila prilika da se najpoznatiji muzej na svetu poveže s našim porodičnim biznisom i da privučemo malo pažnje.

Jedan korisnik na društvenim mrežama duhovito je prokomentarisao: "Vaša reklama je prava - krunska poruka!

Beker je rekao da je odmah prepoznao uređaj sa snimaka.

- Prodali smo ga pre nekoliko godina francuskom kupcu koji iznajmljuje ovu opremu u Parizu i okolini. Lopovi su zakazali demonstraciju prošle nedelje i tokom nje su ga ukrali.

Pljačka Luvra za 8 minuta

Lopovi su u nedelju, samo nekoliko minuta nakon otvaranja muzeja, izveli jednu od najbržih i najvrednijih pljački u istoriji Francuske - sve je trajalo osam minuta.

Direktorka Luvra, Lorans de Kar, priznala je da je došlo do ozbiljnog propusta u obezbeđenju:

- Nismo reagovali na vreme. Kamera na obodu muzeja bila je zastarela. Doživeli smo užasan neuspeh i preuzimam odgovornost.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loren Ninez izjavio je da "ima puno poverenje“ da će počinioci biti uhvaćeni, dok tužilaštvo sumnja da su radili po nalogu međunarodne kriminalne organizacije.ž