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Domaći kupci sve češće traže retro komade nameštaja, a preduzimljivi prodavci stari nameštaj dopremaju iz inostranstva, popravljaju, restauriraju i nude po cenama koje mogu višestruko da premaše trošak nabavke. Ipak, nije svaka stara stolica antikvitet niti se svaki komad može prodati za veliki novac, ali trend je da ako je stara, samim tim bude i tražena.

Staro više nije isto što i bezvredno

Retro nameštaj ponovo privlači pažnju kupaca koji žele da stan urede drugačije od prostora opremljenih isključivo novim, serijski proizvedenim komadima.

Među komadima koji privlače najviše pažnju ljubitelja retro enterijera posebno se izdvajaju drvene stolice, fotelje zaobljenih linija, niski klub-stolovi, komode i vitrine iz druge polovine 20. veka koje se sve češće pojavljuju u oglasima, a pojedini prodavci nude ih nakon sređivanja i presvlačenja. Na domaćim oglasnicima postoji posebna kategorija za retro nameštaj sa više od 2.000 oglasa, što pokazuje da je ponuda raznovrsna.

Pravi hit su i komadi od punog drveta, kao i nameštaj jednostavnih, geometrijskih linija koji se lako uklapa u moderne stanove. Ono što je nekada izgledalo zastarelo sada se sređuje, presvlači novim materijalima i kombinuje sa savremenim dekorom.

Deo polovnog nameštaja u našu zemlju stiže iz Nemačke, Holandije i drugih evropskih zemalja, preko trgovaca koji se bave uvozom i prodajom korišćenog nameštaja, a roba uglavnom potiče iz privatnih domaćinstava, rasprodaja, second hand prodaje i različitih kanala za prodaju polovnih stvari.

Foto: Kurir.rs/T.S.

Restauracija podiže cenu i po nekoliko puta

Ključna reč u ovom poslu je restauracija, odnosno stručno obnavljanje starog komada nameštaja. Ona može da obuhvati popravku drvene konstrukcije, uklanjanje stare boje ili laka, brušenje, ponovno lakiranje, zamenu oštećenih delova i tapaciranje novom tkaninom. Kod kvalitetnih komada cilj nije da se izbriše svaki trag starosti, već da se sačuvaju karakterističan oblik i detalji, a da nameštaj ponovo bude stabilan, udoban i upotrebljiv.

Ipak, sređivanje nije uvek jeftino. Prema procenama objavljenim na platformi za ponude majstorskih radova, restauracija jedne stolice može da košta oko 90 do 150 evra, odnosno približno 10.500 do 17.600 dinara, u zavisnosti od obima posla. Specijalizovana tapetarska radionica za određene vrste stilskih stolica navodi cenu od 35 do 80 evra, što je oko 4.100 do 9.400 dinara. Razlika zavisi od toga da li se menja samo tkanina ili se popravljaju i konstrukcija, punjenje i drveni delovi.

Foto: Kurir/T.S.

Stolice za 14.000 dinara, fotelje i skuplji komadi

Koliko kupci u Srbiji traže za ovakav nameštaj može da se vidi na aktuelnim oglasima. U oglasima smo pronašli četiri potpuno restaurirane i presvučene stolice za 120 evra, odnosno približno 14.000 dinara za komplet. Na drugim oglasima restaurirane stolice prodaju se za oko 10.000 dinara po komadu, dok se cene retro fotelja kreću od približno 10.000 do više od 20.000 dinara, zavisno od stanja, izgleda i uloženog rada.

Ni stolovi i komode nisu izuzetak. U oglasima se mogu pronaći manji drveni stolovi za nekoliko hiljada dinara, dok se za masivne, očuvane ili posebno restaurirane komade traži znatno više. Jedan retro stočić može biti oglašen za oko 6.000 dinara, a veći drveni stolovi i kompleti sa stolicama dostižu desetine hiljada dinara. Kod skupljih komada cenu ne određuje samo starost već i kvalitet materijala, očuvanost, dizajn, poreklo i eventualni dokaz da je reč o poznatom modelu ili proizvođaču.

Kupcima posebno zanimljivi komadi iz osamdesetih i devedesetih

Pored nameštaja iz šezdesetih i sedamdesetih godina, pažnju kupaca sve više privlače i komadi koji podsećaju na enterijere iz osamdesetih i devedesetih. Za neke su to stolice sa karakterističnim drvenim naslonima, za druge niske komode, klub-stolovi, vitrine i fotelje kakve pamte iz roditeljskih ili bakinih i dekinih stanova. Takav nameštaj može da se uklopi u savremen prostor kao upečatljiv detalj, naročito kada se kombinuje sa jednostavnijim zidovima i modernim dekorom.

Međutim, odmah da vam kažemo, masovno proizveden nameštaj iz tog perioda, naročito od iverice, često ne može da opravda skupu restauraciju, dok čvrsta konstrukcija, puno drvo i zanimljiv dizajn mogu da budu prednost. Zato iskusni kupci prvo gledaju stanje i kvalitet izrade, a tek onda godinu proizvodnje i izgled.

Pisaća mašina danas vredi blizu 700 evra Foto: Printscreen/Facebook/Nostalgija

Gde kuptiti hit nameštaj iz '80-ih i '90-ih

Ponuda polovnog i retro nameštaja može da se pronađe na internet oglasnicima, društvenim mrežama, buvljacima i u specijalizovanim prodavnicama. Deo trgovaca uvozi nameštaj iz Nemačke i Holandije, a postoje i prodavci koji nabavljaju komade iz drugih evropskih zemalja. Međutim, poreklo treba proveravati za svaki komad posebno, jer oznaka „iz uvoza“ sama po sebi ne znači da je nameštaj kvalitetniji ili vredniji.

U slučaju da i vi spadate među ljubitelje ovakvih retro komada, naš savet je da pre plaćanja obavezno proverite kvalitet i stanje, kao npr. da li se stolica klima, da li je drvo napuklo, ima li tragova vlage ili štetočina i da li su spojevi stabilni. Kod tapaciranih fotelja važno je pogledati stanje konstrukcije i punjenja, a kod komada koji se predstavljaju kao dizajnerski zatražiti podatke o proizvođaču, modelu i poreklu.

Imajte u vidu i da troškovi prevoza i restauracije moraju da se uračunaju u ukupnu cenu, jer komad kupljen jeftino može na kraju da košta više nego već sređen nameštaj.

Foto: Kurir.rs/T.S.

Ljudi od starog nameštaja prave unosan biznis

Retro nameštaj tako može da bude i zanimljiv mali posao: neko pronađe staru stolicu ili sto, dopremi ih, popravi i ponudi kupcima koji traže nešto drugačije od standardnog nameštaja iz velikih prodavnica.

Najbolje se na tržištu kotiraju očuvani dizajnerski komadi i kompleti od punog drveta, naročito kada imaju prepoznatljiv oblik, poznatog autora ili dokazivo poreklo i tu je nesumnjivo najveća zarada.

Na oglasima se, na primer, pojavljuju retro stolice povezane sa dizajnom Nika Kralja, kao i kompleti starih stolica i stolova koji se prodaju za nekoliko stotina, pa čak i hiljada evra.

Generalno gledano, zarada u ovom poslu zavisi od toga koliko jeftino prodavac nabavi nameštaj i koliko mora da uloži u prevoz, materijal i majstorski rad. Neki komadi mogu da se kupe za svega nekoliko stotina ili nekoliko hiljada dinara ako su namenjeni restauraciji, ali konačni trošak može znatno da poraste kada se uračunaju tapaciranje i popravke.

Zato najviše potencijala imaju kvalitetni komadi koji mogu da se obnove bez preskupih zahvata, dok kupci sve češće mogu da biraju između jeftinog nameštaja za sređivanje i već restauriranih primeraka spremnih za upotrebu.