Slušaj vest

Avio-saobraćaj je znatno dostupniji, ali povoljna cena karte ne garantuje uvek i jeftino putovanje. Ekspanzija niskotarifnih avio-kompanija donela je brojne pogodnosti, ali je istovremeno otvorila i važna pitanja o skrivenim troškovima, pravilima za ručni prtljag, kao i o pravima putnika u situacijama kašnjenja ili otkazivanja letova.

O ovim temama, uticaju rasta cena avio-goriva na poslovanje kompanija, aktuelnoj pravnoj situaciji sa bazom kompanije "Vizer", kao i o spremnosti vazduhoplovnog sektora za predstojeći "Ekspo 2027", u emisiji Prvog programa Radio Beograda "Jutro je" govorio je glavni i odgovorni urednik portala Tango siks Petar Vojinović.

Povezanost Beograda i uticaj niskotarifnih kompanija

Govoreći o mreži linija i povezanosti Beograda sa evropskim gradovima, Vojinović ističe da je Srbija "disproporcionalno povezana u odnosu na veličinu naše ekonomije, pre svega zbog nacionalne avio-kompanije, ali i dvadesetogodišnje odluke demokratizacije izbora".

"Dakle, imamo i niskotarifne avio-prevoznike. Ono što niskotarifni avio-prevoznici nude su dodatne opcije, odnosno opsluživanje gotovo svih kategorija putnika i sada imate i tu vrstu izbora", navodi Vojinović.

Ipak, naglašava da niskotarifni prevoznici ponekad koriste marketinške trikove - poput reklamiranja letova za Pariz, iako je aerodrom udaljen više od 80 kilometara od centra grada – zbog čega veće avio-kompanije i dalje imaju svoje putnike.

Da li rast cena avio-goriva vodi ka poskupljenju karata

Uprkos spoljnim faktorima, kao što je rast cena avio-goriva, koji utiče na bilanse prevoznika, Vojinović ističe da putnici ne treba da strahuju od dramatičnog poskupljenja karata.

Takođe, nacionalna avio-kompanija "Er Srbija" zabeležila je istorijski rekord sa više od 80 odsto popunjenosti aviona u određenim periodima godine.

Izazovi i pripreme pred "Ekspo 2027"

Sa dolaskom manifestacije "Ekspo 2027" i očekivanim prilivom velikog broja stranih posetilaca, ključno pitanje je da li će infrastruktura beogradskog aerodroma izdržati opterećenje.

Koncesionar aerodroma, kompanija Vinči, već sprovodi infrastrukturne pripreme i produžava pristanišnu zgradu. Prema rečima Vojinovića, fizička ograničenja i potencijalni problemi zbog priliva neuobičajeno velikog broja putnika predupređeni su izgradnjom pet do šest novih gejtova, čiji se završetak očekuje na vreme.

Spor oko baze Vizera i evropska regulativa

Jedna od tema o kojima se spekulisalo jeste i status baze kompanije "Vizer" na beogradskom aerodromu i tumačenje evropskih propisa o liberalizaciji avio-saobraćaja.

Posle neslaganja između domaćih regulatora i avio-kompanije u vezi sa primenom određenih odredbi i mogućim ograničenjem noćenja (baziranja) četiri aviona u Beogradu, situacija je rešena uz intervenciju Evropske komisije.

"Na kraju se desilo da će to ostati status kvo, to jest kako je do sada bilo, neće bazirati avione, ali će ponovo u predsledeću letnju sezonu da se ponovo to sve razmotri", navodi Vojinović, uz napomenu da bi, u slučaju najgoreg scenarija, kompanija morala da smanji pojedine frekvencije letova.

Šta donose nova pravila o prtljagu i pravima putnika

Govoreći o novim evropskim zakonima o zaštiti prava putnika, Vojinović je razjasnio nedoumice u vezi sa ručnim prtljagom.

"Ipak, i po tom novom zakonodavnom okviru neće biti besplatnog ručnog prtljaga, odnosno manjih kofera, odnosno kofera koji mogu da stanu u pregrade iznad u putničkoj kabini... Dva komada prtljaga možete u bilo koju avio-kompaniju koju taj zakon obuhvata uneti. Onu manju koja se definiše po centimetrima... i to je za džabe od sada, i to se stavlja u predeo tamo ispod sedišta ispred vas", zaključuje Vojinović.

Kada je reč o koferima d točkićima koji se smeštaju u gornje pregrade, oni će se i dalje plaćati, ali se uvodi važna novina: avio-kompanije će morati da ih uključe u prvu cenu koju promovišu, čime se eliminiše praksa skrivenih troškova tokom procesa rezervacije.

U slučaju kašnjenja letova dužih od tri sata ili otkazivanja, kompanije će biti u obavezi da proaktivno kontaktiraju putnike u roku od 96 sati, a finansijske kompenzacije ostaju nepromenjene.

Bezbednost i saveti za putnike

Osvrćući se na bezbednosne protokole i nedavne izolovane incidente u avio-saobraćaju, Vojinović u emisiji Prvog programa Radio Beograda "Jutro je" naglašava da koncept apsolutne bezbednosti ne postoji, ali da letačko osoblje prolazi kroz iste stroge kontrole kao i obični putnici.

Za same putnike ključni savet ostaje nepromenjen.

"Uvek slušajte kabinsko osoblje. Možete kao fizičko lice da mislite da znate nešto bolje za vas i za nekoga s kim putujete, međutim, to činjenično i proceduralno nije tačno jer vi dosta toga šta se dešava u vašem širem kontekstu ne znate", smatra Vojinović.

Kada je reč o odabiru prevoznika, savetuje se oprez sa niskotarifnim kompanijama zbog manjeg broja letova tokom nedelje, dok klasične avio-kompanije nude veće mogućnosti alternativnog preusmeravanja putnika u slučaju nepredviđenih otkazivanja.