Razlika u odnosu na SAD

Jedna velika razlika između Evrope i SAD je u tome što u SAD niskotarifni prevoznici uglavnom rade sa istih aerodroma kao i stari prevoznici, tako da je razlika u troškovima između njih manja, recimo 20 do 30% manja. U Evropi, troškovi ponekad mogu biti i do 50% niži kada niskotarifne avio-kompanije rade sa manjih aerodroma sa nižim troškovima.

Postoji i veće tržište koje treba istražiti u Evropi, posebno u novim afričkim gradovima. Kako avioni postaju efikasniji, avio kompanije mogu da prime putnike u različitim konfiguracijama po nižim troškovima. A domet se takođe povećava. Niskotarifna avio-kompanija Viz er planira da 2025. uvede u svoju flotu Airbus A321KSLR, koji može da leti od Getvika do Džede ili Abu Dabija za nešto više od 160 evra u jednom pravcu. Posao nije u potpunosti dugotrajan, ali će pomoći aviokompaniji ako avion koji je ranije bio parkiran sada putuje preko noći pun putnika do svog odredišta.