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Izlolacija je veoma bitna u stanu

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Dolaskom hladnijih dana počinje i nova sezona grejanja, što će dodatno opteretiti kućni budžet građana. Iako mnogi veruju da su za značajnije uštede neophodna ulaganja u energetsku obnovu doma, stručnjaci upozoravaju da i svakodnevne navike mogu znatno da utiču na potrošnju energije.

Neke od najčešćih grešaka mogu nepotrebno da povećaju račune. Stručnjakinja za energetsku efikasnost Marina Malinovec Puček objasnila je kako građani mogu da smanje troškove grejanja bez velikih finansijskih ulaganja, piše Ivana Petrić za N1.

Malinovec Puček radi u Odeljenju za energetsku efikasnost Energetskog instituta "Hrvoje Požar“ u Zagrebu, a upozorava da najveće uštede ne zavise samo od navika ukućana već, pre svega, od toplotne izolacije zgrade.

Ipak, i bez velikih ulaganja građani mogu da smanje račune ako pravilno koriste grejanje, izbegavaju pregrevanje prostorija i vode računa o načinu provetravanja.

Samo jedan stepen može da napravi veliku razliku

Jedna od najčešćih grešaka jeste održavanje previsoke temperature u stambenim prostorijama. Prema rečima stručnjakinje, povećanje temperature za samo jedan stepen Celzijusa može da poveća potrošnju energije za grejanje između pet i sedam odsto.

Zato savetuje da se temperatura prilagodi stvarnim potrebama ukućana. Nije potrebno jednako zagrevati sve prostorije, naročito one u kojima se retko boravi.

Kada nikoga nema kod kuće, temperaturu je preporučljivo smanjiti pomoću termostata. Ipak, potpuno isključivanje grejanja tokom hladnih dana nije najbolje rešenje jer može da dovede do prekomernog hlađenja prostorija i pojave vlage.

Ovu grešku mnogi prave sa prozorima

Posebnu pažnju treba obratiti na provetravanje. Dugotrajno držanje prozora otvorenih na kip omogućava stalan ulazak hladnog vazduha, zbog čega sistem grejanja mora da troši više energije.

Umesto toga, preporučuje se intenzivno provetravanje dva do tri puta dnevno, u trajanju od pet do deset minuta.

Problem mogu da predstavljaju i radijatori zaklonjeni nameštajem ili debelim zavesama. Takve prepreke otežavaju širenje toplote, pa je za zagrevanje prostorije potrebno više energije.

Obratite pažnju i na prostorije koje ne koristite

U prostorijama koje se ređe koriste stručnjakinja preporučuje održavanje temperature između 12 i 16 stepeni. Potpuno isključivanje radijatora može da pogoduje kondenzaciji vlage i pojavi buđi, posebno u objektima sa slabijom izolacijom.

Dodatne uštede moguće su zamenom dotrajalih zaptivki na prozorima i vratima, kao i spuštanjem roletni tokom noći.

Najveće dugoročne uštede ipak donosi kvalitetna toplotna izolacija. U odgovarajuće obnovljenim porodičnim kućama godišnja potreba za energijom za grejanje može da se smanji i za više od 50 odsto, u zavisnosti od početnog stanja objekta.

Tri jednostavna saveta za manje račune

Kako prenosi N1, Marina Malinovec Puček izdvojila je tri mere koje građani mogu da primene već ove zime:

Prilagodite odeću godišnjem dobu. Nema potrebe da preterano zagrevate stan kako biste tokom zime mogli da boravite u majici kratkih rukava.

Regulišite temperaturu prema potrebama. Smanjite grejanje kada niste kod kuće ili kada određene prostorije ne koristite.

Pravilno provetravajte prostorije. Umesto da prozori stalno budu otvoreni na kip, nekoliko puta dnevno nakratko ih potpuno otvorite.