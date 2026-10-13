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Privredni sud u Splitu zakazao je za 25. novembar ročište o otvaranju stečaja nad „Autoprevozom – Sinj” zbog neizmirenih obaveza prema poveriocima većim od 28.000 evra, a u priloženom spisku imovine navedeno je i 43 autobusa, među kojima ima i onih proizvedenih 1977. godine.

Predlog za otvaranje stečaja podneo je sam dužnik početkom juna, navodeći da je račun „Autoprevoza – Sinj” u neprekidnoj blokadi duže od 60 dana, čime je nastupila nesposobnost za plaćanje kao zakonska pretpostavka za otvaranje stečajnog postupka. U predlogu je istaknuto da firma ima dospele, a neizmirene obaveze prema poveriocima u ukupnom iznosu od 28.821,35 evra.

Fina (Finansijska agencija) je 15. jula podnela predlog za otvaranje stečajnog postupka, navodeći da kompanija ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekidnom periodu od 120 dana u ukupnom iznosu od 28.700,46 evra. Uz predlog za otvaranje stečajnog postupka, Fina je dostavila godišnji finansijski izveštaj za 2025. godinu i podatke o vlasništvu nad vozilima. Srpski autobusi iz Priboja

Na spisku vozila je, osim nekoliko teretnih i radnih automobila, čak 43 autobusa „Autoprevoza – Sinj” sa navedenim registarskim oznakama, datumima odjave i navedenim vrednostima od 0 (nula) evra.

Najstariji autobusi, prema podacima sa spiska, proizvedeni su 1977. godine, a reč je o nekoliko autobusa srpskog proizvođača FAP (Fabrika automobila Priboj) tipa Sanos (skraćenica za samonoseću karoseriju).

I većina ostalih autobusa, uglavnom FAP-ovih i Mercedesovih, starija je od četrdeset godina, a sticani su uglavnom tokom devedesetih. Uz većinu autobusa navodi se datum odjave krajem devedesetih ili od 2000. do 2010. godine.

„Autoprevoz – Sinj” je, prema podacima iz sudskog registra, firma čija je pretežna delatnost povremeni drumski prevoz putnika, a osnivači su joj „Promet d.o.o.” iz Makarske i Grad Sinj.

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj često je govorio o privatizaciji „Autoprevoza – Sinj” i čelne ljude „Prometa”, naročito člana uprave Matu Jujnovića, prozivao za neodržavanje autobusa, nesiguran prevoz – naročito prevoz školske dece, kao i za upravljanje sinjskom autobuskom stanicom.

Međusobne optužbe

S druge strane, Jujnović je tužio Bulja zbog povrede časti, ugleda i dostojanstva, o čemu je ročište održano sredinom septembra. Jujnović tvrdi da ga je Bulj svojim izjavama prikazao kao osobu povezanu sa kriminalnim radnjama, ugrožavanjem bezbednosti dece i putnika, otuđenjem javnog dobra, kao i pogodovanjem i povezanošću sa državnim i županijskim institucijama.

Bulj je ostao pri svojim tvrdnjama. Jujnović je, uz prećutnu podršku i nereagovanje nadležnih institucija, od Vlade do Splitsko-dalmatinske županije, prisvojio ono što pripada Sinju i njegovim građanima, našu sinjsku autobusku stanicu, kaže Bulj.

Time je nanesena šteta javnom dobru, ali pre svega deci i njihovim roditeljima. Godinama su se vozili u neodgovarajućim autobusima koji su kasnili, nisu dolazili, a neki su se čak i zapalili. Sve je to našim učenicima i njihovim porodicama stvaralo ogromne probleme, nesigurnost i stres, rekao je Bulj nakon ročišta.