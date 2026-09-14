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Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić izjavio je danas da je za unapređenje i razvoj seoske infrastrukture, po javnom pozivu tog ministarstva, opredeljeno 400 miliona dinara za 35 jedinica lokalne samouprave.

Glamočić je u Vladi Srbije, na dodeli rešenja o odobrenim podsticajima predstavnicima lokalnih samouprava, rekao da će ova sredstva biti usmerena prvenstveno u naselja sa manje od 10.000 stanovnika i da će biti korišćena za izgradnju i rekonstrukciju puteva, vodovodnih mreža i druge infrastrukture od neposrednog značaja za svakodnevni život stanovnika.

Glamočić je naglasio da ulaganja u seosku infrastrukturu predstavljaju konkretan primer saradnje države i lokalnih vlasti, dodajući da ovo nije samo ulaganje u infrastrukturu, već i ulaganje u ljude.

- Ovo nije protokolarni čin, već pokazujemo šta znači kada država i jedinice lokalne samouprave rade zajedno i kada se novac iz državnog budžeta pretvara u nešto konkretno što će ljudi u našim selima brzo videti i osetiti - rekao je Glamočić.

On je naveo i da predstavnici svih 35 lokalnih samouprava nisu prisustvovali dodeli rešenja, jer nisu svi završili potrebne procedure.

Resorni ministar u tehničkom mandatu poručio je lokalnim vlastima da sredstva moraju da realizuju brzo i odgovorno, dok će ministarstvo nastaviti da pronalazi načine da što više novca bude usmereno tamo gde može da napravi najveću razliku.

- Nema mesta usporenosti i lenjosti kada radimo posao od koga zavisi kvalitet života naših građana. Država je obezbedila novac i stvorila uslove, a sada je na lokalnim samoupravama da svoj deo posla završe brzo, odgovorno i efikasno - naglasio je Glamočić.

Prema njegovim rečima, ulaganja u seosku infrastrukturu imaju značaj i u kontekstu reformi koje Srbija sprovodi na putu ka Evropskoj uniji, jer se stvaraju uslovi za korišćenje evropskih fondova i ponovno ulaganje sredstava u razvoj zemlje.

Glamočić je podsetio i da je u prethodne dve godine više od 50 jedinica lokalne samouprave dobilo finansijsku podršku za seosku infrastrukturu i da to pokazuje da država selo posmatra kao razvojni resurs Srbije.

- Mi ne možemo imati jaku poljoprivredu ako nemamo jaka sela. Ne možemo govoriti o ostanku mladih na selu ako im ne obezbedimo osnovne uslove za život. Ne možemo govoriti o ravnomernom razvoju Srbije ako se razvoj završava na periferiji velikih gradova - rekao je Glamočić.