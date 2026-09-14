"I od Siniše Malog ima manji" Ministru saradnici uručili njegovu plastičnu mini-verziju, zanemeo kad je video jedan detalj na njoj: E jeste ludaci! (VIDEO)
Ministar finansija Siniša Mali pohvalio se neobičnim rođendanskim poklonom koji je dobio od svojih kolega - personalizovanom lutkicom sa svojim likom, napravljenom u stilu popularnih Funko figura.
Mali se odmah pohvalio poklonom na društvenim mrežama, a uz snimak je imao i duhovit komentar:
- I od Siniše Malog ima manji.
Ipak, lutkica nije bila jedino iznenađenje. Kako je Mali otkrio, od kolega je dobio i kravatu, medalju i padel reket.
- Stigao mi je drugi deo rođendanskog poklona od kolega… Imam kravatu, medalju i padel reket. Dakle, dobro me poznaju, posle toliko godina, napisao je ministar.
Čini se da su kolege pažljivo birale poklone, pa su u jednom paketu spojile eleganciju, sport, priznanje i kao šlag na tortu njegovu sopstvenu "mini verziju".
Sudeći po izboru poklona, kolege su pogodile nekoliko njegovih prepoznatljivih interesovanja, a personalizovana figurica bila je posebno simpatičan dodatak rođendanskom iznenađenju.