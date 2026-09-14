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Broj prolazaka teretnih brodova kroz Ormuski moreuz proteklog vikenda je opao na ispod deset na dnevnom nivou, pokazali su današnji preliminarni podaci o praćenju plovila, što je znatno ispod desetodnevnog proseka od 14 brodova.

Tokom vikenda, četiri broda su izašla iz Zaliva kroz moreuz, uključujući brod koji je plovio bez tereta u balastu, brod koji je prevozio tečni naftni gas, brod sa tovarom veštačkog đubriva i brod natovaren sirovom naftom ili kondenzatom, prenosi Rojters.

Deset brodova je ušlo u Zaliv, uključujući brod sa žitaricama i brod sa metalima, pokazali su podaci.

Kako se navodi, ove brojke ne uključuju brodove koji su možda prošli kroz moreuz sa isključenim transponderima kako bi izbegli otkrivanje.

Pre početka sukoba 28. februara, kroz moreuz je dnevno prolazilo oko 125 velikih komercijalnih brodova, što je činilo oko 20 odsto svetskog dnevnog snabdevanja sirovom naftom i tečnim prirodnim gasom.