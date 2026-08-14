Stanari bloka 45 dobijaju novi kej: Više od 5 km pešačko-biciklističkih staza, dva mosta, protezaće se sve do Surčina
Ministarstvo zaštite životne sredine izdalo je Srbijavodama rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu projekta fazne izgradnje putnih, pešačkih i biciklističkih objekata u vodno zaštitnom pojasu i rekonstrukcije vodnih objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda na levoj obali Save od Bloka 45 na Novom Beogradu do planirane saobraćajnice Nova 7 na području gradske opštine Surčin.
Projektom je predviđena izgradnja pešačko-biciklističke staze na kruni zaštitnog nasipa, servisne saobraćajnice na balastu zaštitnog nasipa, pešačko-biciklističkih mostova sa nasutim platoima i potpornom konstrukcijom na mestu prelaza pešačko-biciklističke staze preko odvodnih kanala crpnih stanica Petrac i Galovica, proširenje nasipa sa obaloutvrdom i spoljnim uređenjem.
Pešačka staza biće dugačka nešto više od 5,7 km, a široka 4 m, odnosno po 2m za pešački i biciklistički saobraćaj. Uz stazu je predviđena i bankina od pola metra. Na pet mesta duž trase saobraćajnice predviđeni su prilazi reni bunarima.
Kako je ukazano, kada je reč o servisnoj saobraćajnici, ona će biti uklopljena na svom početku na priključak na Ulicu dr Ivana Ribara, dok će na svom kraju biti uklopljena na planiranu Ulicu Novu 7 koja je predviđena PPPPN-om za Nacionalni stadion.
Servisna saobraćajnica biće široka 6 m, sa obostranim bankinama širine od po 0,5 do 1m.
Projektom su planirana dva pešačko-biciklistička mosta preko odvodnih kanala crpnih stanica, kao i plato za odmor na trasi pešako-biciklističke staze.
Biznis Kurir/eKapija