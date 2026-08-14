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Ministarstvo zaštite životne sredine izdalo je Srbijavodama rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu projekta fazne izgradnje putnih, pešačkih i biciklističkih objekata u vodno zaštitnom pojasu i rekonstrukcije vodnih objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda na levoj obali Save od Bloka 45 na Novom Beogradu do planirane saobraćajnice Nova 7 na području gradske opštine Surčin.

Projektom je predviđena izgradnja pešačko-biciklističke staze na kruni zaštitnog nasipa, servisne saobraćajnice na balastu zaštitnog nasipa, pešačko-biciklističkih mostova sa nasutim platoima i potpornom konstrukcijom na mestu prelaza pešačko-biciklističke staze preko odvodnih kanala crpnih stanica Petrac i Galovica, proširenje nasipa sa obaloutvrdom i spoljnim uređenjem.

Pešačka staza biće dugačka nešto više od 5,7 km, a široka 4 m, odnosno po 2m za pešački i biciklistički saobraćaj. Uz stazu je predviđena i bankina od pola metra. Na pet mesta duž trase saobraćajnice predviđeni su prilazi reni bunarima.

Kako je ukazano, kada je reč o servisnoj saobraćajnici, ona će biti uklopljena na svom početku na priključak na Ulicu dr Ivana Ribara, dok će na svom kraju biti uklopljena na planiranu Ulicu Novu 7 koja je predviđena PPPPN-om za Nacionalni stadion.

Servisna saobraćajnica biće široka 6 m, sa obostranim bankinama širine od po 0,5 do 1m.

Projektom su planirana dva pešačko-biciklistička mosta preko odvodnih kanala crpnih stanica, kao i plato za odmor na trasi pešako-biciklističke staze.