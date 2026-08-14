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Savez ženske mreže Srbije danas je zvanično osnovan potpisivanjem memoranduma 30 različitih organizacija širom Srbije. Cilj ove mreže jeste da dodatno ujedini i poveže žene iz različitih delova zemlje, statusa i nacionalnih manjina.

Koliko je važno razgovarati o ovoj temi, za Kurir televiziju otkrila je ministarka energetike - Dubravka Đedović Handanović.

- Mislim da je veoma važno i zato sam danas ovde na Zlatiboru, da im pružim podršku i, pre svega, da čujem sa kakvim se problemima suočavaju i kako možemo da im pomognemo. Samo kroz razgovor sa njima, i iz svog resora, videla sam da postoji mnogo prostora za pomoć. To su žene koje imaju udruženja širom Srbije - na jugu Srbije, u Nišu, Merošini, različitim delovima Aleksinca, Brusa, Trstenika, pa sve do Pančeva. Dakle, dolaze sa istoka, zapada i juga Srbije i zaista pomažu najugroženijima - rekla je Handanović.

ministarka energetike - Dubravka Đedović Handanović Foto: Kurir Televizija

Podrška najugroženijima

Ministarka je istakla značaj povezivanja i institucionalne podrške ženama koje kroz svoja udruženja pomažu najugroženijim građanima.

- Pomažu raseljenim licima, izbeglicama, deci sa smetnjama u razvoju, osobama sa invaliditetom, pripadnicima manjina, uključujući romsku zajednicu, kao i svima kojima je pomoć potrebna. Zato mislim da mi, pre svega na institucionalnom nivou, treba da im pomognemo, da ih čujemo i budemo im bliže. Važno je da imamo otvoren dijalog i komunikaciju, jer samo ujedinjeni možemo da gradimo bolje društvo za sve nas, da idemo napred i ostvarimo bolji razvoj. Važno je da ima mesta za sve, da niko nije sam i da niko nije ostavljen - istakla je.

Mreža će nastaviti da se širi, a cilj je da se žene dodatno ujedine i pokažu koliko su snažne.

02:05 Osnovan savez ženske mreže Srbije na Zlatiboru! 30 organizacija se ujedinilo sa važnom porukom - Oglasila se ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović Izvor: Kurir televizija

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