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Nakon uspešnih fabričkih ispitivanja, predstoji njihov višenedeljni transport do Evrope, a potom i do Beograda, gde će biti pripremljene za početak iskopavanja oko 11 kilometara podzemnih tunela prve faze prve linije metroa.

Transport "krtica" realizovaće se u dve etape:

Prva etapa: Iz Kine se otprema jedna kompletna TBM mašina, zajedno sa delom komponenti druge mašine.

Druga etapa: Biće otpremljeni preostali delovi druge mašine.

Mašine i njihove komponente putovaće morskim putem iz Kine do Evrope, gde se njihov dolazak očekuje do oktobra. Nakon toga, ukoliko transport bude tekao prema planiranoj dinamici i uslovima plovidbe, uslediće njihov dalji transport Dunavom do Beograda.

Po dopremanju svih komponenti u Srbiju, uslediće pripreme za montažu „krtica“ i njihovo postavljanje na lansirna mesta, odakle će započeti iskopavanje tunela prve faze prve linije beogradskog metroa.

Pravci kretanja mašina

Jedna „krtica“ započeće svoj rad sa stanice „Bele vode“ na Makišu i kretaće se u pravcu stanice „Sajam“.

Druga će započeti iskopavanje sa lansirnog šahta na Karaburmi, u blizini Pančevačkog mosta.

1/6 Vidi galeriju Krtice za metro kreću iz Kine Foto: Beogradski metro i voz

Na taj način, dve mašine započeće radove sa suprotnih strana podzemne trase i napredovati jedna drugoj u susret. Podzemni tunel, ukupne dužine oko 11 kilometara, podeljen je na dve deonice, što omogućava da dve „krtice“ istovremeno izvode radove na različitim delovima trase. Ovakav način organizacije radova omogućiće paralelno iskopavanje tunela i efikasniju realizaciju jednog od tehnički najzahtevnijih segmenata izgradnje prve linije metroa.

Završeno ispitivanje u Kini

TBM mašine proizvedene su u fabrici kompanije CRCHI u kineskom gradu Čangša, gde su uspešno završile fabričko ispitivanje tehničke ispravnosti (Factory Acceptance Test – FAT). Tokom testiranja provereni su svi ključni mehanički, hidraulični, električni i upravljački sistemi, čime je potvrđeno da mašine ispunjavaju najviše tehničke standarde i da su spremne za transport i rad.

„Krtice“ predstavljaju najsavremeniju tehnologiju za mehanizovano iskopavanje tunela. Njihova primena omogućava preciznu, bezbednu i efikasnu izgradnju podzemnih tunela, uz minimalan uticaj na površinu terena, što je od posebnog značaja prilikom izvođenja radova u gusto izgrađenim urbanim sredinama.

Polazak „krtica“ iz Kine i njihovo dopremanje u Beograd označavaju važan korak u realizaciji prve linije beogradskog metroa i početak priprema za jednu od najznačajnijih faza projekta – izgradnju podzemnih tunela.