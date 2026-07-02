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Angažovanje master integratora predstavlja osnov za uspostavljanje efikasne koordinacije svih učesnika na projektu i integraciju budućeg metro sistema u jedinstvenu funkcionalnu celinu, što je od ključnog značaja za njegovu bezbednost, pouzdanost i efikasan rad.

Ugovor su, u ime naručioca, potpisali v.d. sekretara Sekretarijata za javni prevoz Grada Beograda Slaven Andrić i v.d. direktor JKP „Beogradski metro i voz“ Andreja Mladenović, dok su u ime konsultanta, kompanije „INGEROP T3 S.L.U.“ i njenog ogranka „INGEROP T3 S.L. Beograd“, ugovor potpisali generalni direktori Alvaro Gomez-Rej Romero i Arnau Piza Klokelj.

Uloga i zadaci Master integratora

Predmet ugovora je angažovanje master integratora koji će pružati stručnu podršku u procesu sistemske integracije prve linije Beogradskog metroa. Njegov zadatak biće:

Koordinacija svih ključnih tehničkih sistema i njihovih međusobnih veza.

Usklađivanje rada izvođača i svih učesnika na projektu.

Obezbeđivanje da budući metro funkcioniše kao jedinstven, bezbedan i efikasan saobraćajni sistem.

Master integrator će biti uključen u sve faze realizacije projekta – od projektovanja i razvoja sistema, preko koordinacije građevinskih i tehnoloških radova, upravljanja tehničkim interfejsima i sistemske integracije, do testiranja, puštanja u rad i pripreme za sertifikaciju.

Njegovo angažovanje omogućiće pravovremeno rešavanje tehničkih izazova, efikasnu saradnju svih učesnika i primenu međunarodnih standarda u oblasti sistemskog inženjeringa.

Izjave zvaničnika i predstavnika kompanije

Direktor JKP „Beogradski metro i voz“ Andreja Mladenović istakao je da potpisivanje ovog ugovora predstavlja jednu od ključnih etapa u realizaciji prve linije Beogradskog metroa.

“Beogradski metro nije samo izgradnja tunela i stanica, već izuzetno složen sistem u kojem svi elementi moraju da funkcionišu besprekorno zajedno. Upravo zato je uloga master integratora od presudnog značaja – da objedini rad svih učesnika na projektu i obezbedi da budući metro bude bezbedan, pouzdan i spreman za rad od prvog dana. Angažovanje master integratora predstavlja standard na svim savremenim metro projektima u svetu i još jedan je dokaz da projekat Beogradskog metroa realizujemo u skladu sa najboljom međunarodnom praksom. Time stvaramo uslove da Beograd dobije moderan metro sistem koji će građanima pružiti kvalitetniji, efikasniji i pouzdaniji javni prevoz. Ovo je važna etapa kojom potvrđujemo da se projekat razvija planski i da ulazi u novu fazu realizacije”, rekao je Mladenović.

Foto: Stefan Ivanović

On je dodao da će ovo omogućiti efikasnije upravljanje tehničkim izazovima i uspešnu integraciju svih podsistema, čime će se dodatno smanjiti rizici tokom realizacije i obezbediti da prva linija bude izgrađena u skladu sa najvišim standardima bezbednosti, kvaliteta, interoperabilnosti i pouzdanosti.

Generalni direktor Ingeropa, Alvaro Gomez-Rej Romero, izjavio je da kompaniji predstavlja veliku čast što joj je ukazano poverenje da učestvuje u realizaciji jednog od najambicioznijih metro projekata u Evropi. On je istakao da u projekat ulaze sa punom posvećenošću, oslanjajući se na međunarodno iskustvo svojih stručnjaka i blisku saradnju sa domaćim partnerima.

„Naš zadatak je da obezbedimo usklađenost svih segmenata projekta, kako bi budući metro sistem bio bezbedan, pouzdan i efikasan. Svesni smo odgovornosti koju nosi izgradnja prvog metroa u Srbiji i verujemo da ćemo zajedničkim radom sa svim partnerima doprineti uspešnoj realizaciji ovog značajnog infrastrukturnog projekta.“

Potpisivanjem ovog ugovora nastavlja se realizacija projekta Beogradskog metroa u skladu sa principima savremene međunarodne inženjerske prakse. Stvoreni su uslovi za još efikasniju koordinaciju svih učesnika i nastavak izgradnje prve linije u skladu sa najvišim svetskim standardima.