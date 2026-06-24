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Projekat izgradnje Beogradskog metroa ušao je u novu fazu potpisivanjem ugovora za pružanje usluga Nadzornog nezavisnog

procenitelja bezbednosti (S-ISA), što predstavlja jedan od ključnih koraka u obezbeđivanju najviših standarda bezbednosti budućeg sistema javnog prevoza.

Ugovor su potpisali sekretar Sekretarijata za javni prevoz Grada Beograda Slaven Andrić, vršilac dužnosti direktora JKP „Beogradski metro i voz” Andreja Mladenović, Frank Šperl, globalni rukovodilac poslovne oblasti i generalni direktor kompanije „TÜV Rheinland InterTraffic“ i zastupnik kompanije „TÜV Rheinland Intercert” d.o.o. Beograd Stefan Đerić.

Od faze projektovanja i izgradnje, preko testiranja i puštanja u rad, pa sve do početka komercijalne eksploatacije, nezavisni procenitelj će vršiti stručnu i nepristrasnu proveru bezbednosti sistema, u skladu sa najvišim evropskim i međunarodnim standardima.

Vršilac dužnosti direktora JKP „Beogradski metro i voz” Andreja Mladenović istakao je da potpisivanje ovog ugovora predstavlja još jedan važan korak u daljoj realizaciji projekta i potvrdu opredeljenja da se svi segmenti izgradnje metroa sprovode u skladu sa najvišim standardima bezbednosti i kvaliteta.

- Izgradnja metro sistema jedan je od najznačajnijih infrastrukturnih poduhvata u Srbiji i zato je od izuzetne važnosti da se svaka faza projekta realizuje uz primenu najboljih međunarodnih praksi. Angažovanjem nezavisnog procenitelja bezbednosti obezbeđujemo dodatni nivo stručne kontrole i potvrđujemo posvećenost tome da budući metro sistem bude pouzdan, bezbedan i usklađen sa najvišim evropskim standardima - rekao je Mladenović.

On je naglasio da JKP „Beogradski metro i voz” nastavlja intenzivnu saradnju sa domaćim i međunarodnim partnerima kako bi svi aspekti projekta bili realizovani odgovorno i profesionalno.

- Naš cilj je da građani Beograda dobiju moderan sistem javnog prevoza koji će doprineti unapređenju mobilnosti, smanjenju saobraćajnih gužvi i daljem razvoju grada. Posebno nam je važno da bezbednost bude prisutna kao osnovni princip tokom čitavog procesa, od projektovanja i izgradnje do budućeg funkcionisanja metro sistema. Upravo zato nastavljamo da radimo na stvaranju kvalitetne i održive saobraćajne infrastrukture koja će služiti generacijama koje dolaze - poručio je Mladenović.

Frank Šperl, globalni rukovodilac poslovne oblasti i generalni direktor kompanije TÜV Rheinland InterTraffic GmbH, istakao je da je kompanija “TÜV Rheinland” ponosna što će kao nezavisni procenitelj bezbednosti učestvovati u jednom od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u regionu. On je naglasio da će stručni timovi kompanije pružiti punu podršku projektu kako bi svi sistemi beogradskog metroa bili razvijani i verifikovani u skladu sa najvišim međunarodnim standardima bezbednosti i kvaliteta.

Nezavisni procenitelj bezbednosti predstavlja jedan od ključnih mehanizama kontrole kod savremenih metro i železničkih sistema. Njegova procena obuhvatiće sve značajne podsisteme, uključujući signalizaciju, vozni park, napajanje električnom energijom, operativno-kontrolni centar, komunikacione i sisteme za nadzor, upravljanje i prikupljanje podataka (SCADA), automatsku naplatu karata, peronska klizna vrata, depo i pripadajuću opremu, kao i sisteme protivpožarne zaštite i procedure upravljanja i održavanja.

Posebna pažnja biće posvećena integraciji svih podsistema u jedinstvenu funkcionalnu celinu, što predstavlja jedan od najsloženijih segmenata izgradnje modernih metro sistema. Nezavisni procenitelj će tokom realizacije projekta kontinuirano pratiti izgradnju depoa Makiš i prve linije Beogradskog metroa, vršiti reviziju dokumentacije, kontrolu testiranja i procenu spremnosti sistema za početak rada. Završni izveštaj biće jedan od ključnih dokumenata za dobijanje dozvola za početak komercijalne eksploatacije metroa.

Angažovanje međunarodnog nezavisnog procenitelja bezbednosti predstavlja još jedan važan korak ka izgradnji modernog, pouzdanog i bezbednog sistema javnog prevoza, koji će u budućnosti činiti okosnicu saobraćaja glavnog grada.