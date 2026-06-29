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Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo je kompaniji PowerChina lokacijske uslove za faznu izgradnju i rekonstrukciju, odnosno trajno izmeštanje postojećih hidrotehničkih, elektroenergetskih, telekomunikacionih i mašinskih instalacija (gasovodne instalacije) sa lokacije na kojoj se planira izgradnja metro stanice Pančevački most.

Kako je naglašeno, objekat metro stanice planiran je na lokaciji autobuskog terminala. Stanica će biti ispod Pančevačkog mosta i okružena Poenkarevom ulicom i postojećim autobuskim terminalom. Stanica će se nalaziti severno u odnosu na Bulevar Despota Stefana, koji je glavna ulica u ovom delu Beograda. U bližem i širem okruženju metro stanice nalaze se komercijalni objekti, logistički centri, Hala Aleksandra Nikolića, Kulturni centar Palilula i Omladinski stadion.

U zoni metro stanice Pančevački most, kako se navodi u izdatim lokacijskim uslovima, deonica metroa biće vođena u dubokom tunelu. U zoni ove metro stanice planirano je ukrštanje metro sistema i BG voza, kao i povezivanje sa autobuskim linijama, jer se, kako se podseća, u obuhvatu ove zone nalazi postojeća autobuska okretnica Pančevački most.