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Posao u luksuznom hotelu sa pet zvezdica na Braču, koji je za 24-godišnjeg mladića iz Bosne i Hercegovine trebalo da bude prilika za sticanje iskustva u vrhunskom hotelijerstvu, prema njegovim tvrdnjama pretvorio se u nedelje teškog fizičkog rada.

Mladić je početkom jula stigao u Bol kako bi radio kao portir u hotelu Bristol, gde je trebalo da dočekuje goste, pomaže im sa prtljagom i radi na ulazu u objekat. Međutim, tvrdi da je umesto toga sa kolegama prenosio krevete, frižidere, tepihe, lustere, žardinjere i drugu opremu kroz još nezavršen hotel.

Za posao se prijavio u junu, prošao tri kruga razgovora putem video-poziva i u Bol stigao 30. juna, a sa radom je trebalo da počne 1. jula.

Kako navodi, na Brač nije otišao prvenstveno zbog zarade, već zato što je kao diplomirani stručnjak iz oblasti menadžmenta i marketinga želeo da stekne iskustvo u hotelu sa pet zvezdica, zbog čega je prihvatio neto platu od oko 820 do 850 evra.

- Dobio sam posao osobe koja prva dočekuje goste. Došao sam da radim u lanenoj košulji i pantalonama. Mislio sam da će najteže što ću raditi biti da stavim kofer u vozilo za prevoz gostiju - ispričao je mladić, dodajući da ga je po dolasku dočekao hotel koji je, prema njegovim rečima, bio "čisto gradilište“.

"Gotovo sve što vidite prešlo je preko naših ruku“

Mladić tvrdi da mu jeste bilo rečeno da hotel nije potpuno završen i da će zaposleni možda morati da pomognu pre otvaranja, ali da niko nije nagovestio obim fizičkih poslova koji ih očekuje.

- Kada mi kažete da hotel nije završen, mislim da nije stigla cela pošiljka čaša ili da slike još nisu postavljene na zid. Ne da tek počinjemo da unosimo sve - kazao je, navodeći da su među opremom koju su prenosili bili kreveti, frižideri, ledomati, lusteri, žardinjere i tepisi.

Prema njegovim rečima, deo opreme prenošen je između glavne zgrade i sporednog objekta udaljenog oko 50 metara, preko prostora na kojem su se nalazili armatura, alat, građevinski otpad i mašine. Tvrdi i da zaposleni nisu imali odgovarajuću zaštitnu opremu.

- Bukvalno, kada uđete u hotel, gotovo sve što vidite prešlo je preko naših ruku - rekao je, dodajući da je radio u sopstvenim kratkim pantalonama, majici i starim patikama i da je bilo posekotina i udaraca.

Njegova majka Anela Dedić ističe da nema ništa protiv fizičkog rada, ali smatra da bi takav posao morao da bude odgovarajuće plaćen.

- Nemam ništa protiv toga da moje dete radi na građevini, bez obzira na to što je fakultetski obrazovano. Ali onda ga za taj posao treba i platiti. On tamo nije otišao zbog plate. Otišao je zbog iskustva, da može sutra u CV da napiše da je radio u hotelu sa pet zvezdica - kazala je Dedićeva.

Načelnica potvrdila intenzivne radove oko hotela

Da su tokom jula oko hotela izvođeni intenzivni radovi potvrdila je i načelnica opštine Bol Katarina Marčić, navodeći da su se meštani žalili na buku.

- Da, jesu. Početkom jula radovi su bili veoma intenzivni. Bili smo primorani da više puta šaljemo komunalnu policiju koja je morala da reaguje na više prijava meštana - rekla je Marčićeva.

Foto: Shutterstock

Sama činjenica da su radovi izvođeni, međutim, ne potvrđuje tvrdnje mladića da su radnici u hotelu obavljali sve poslove koje opisuje. Fotografije i snimci koje je dostavio medijima navodno prikazuju zaposlene kako opremaju objekat, dok on tvrdi da su u takvim poslovima učestvovali radnici angažovani na različitim pozicijama, uključujući recepcionere i osoblje iz kuhinje.

Tvrdi da su smene trajale i duže od 10 sati

Dvadesetčetvorogodišnjak navodi da je pojedinim danima između smeštaja, hotela i drugih lokacija prelazio između 19 i 23 kilometra, dok su radni dani, prema njegovim tvrdnjama, redovno trajali 11 ili 12 sati.

- Kolega mi je juče bio 14 sati na poslu. Četrnaest sati, za koje pare? Za 800 evra? - upitao je.

Opisao je i slučaj kada tokom smene nije dobio dozvolu da ode na večeru, a kada je dva sata kasnije stigao, hrane više nije bilo.

- Otišao sam gladan kući. To mi se dogodilo jednom, ali dogodilo se. Šta meni treba u životu da budem gladan? Kod kuće imam sve što mi treba. Zašto bih dopustio nekome da se prema meni ponaša kao prema robu? - rekao je.

Zbog bolova u leđima završio u krevetu

Nakon nekoliko nedelja rada mladić je ostao u smeštaju zbog snažnih bolova u donjem delu leđa, koje on i njegova majka povezuju sa prenošenjem tereta.

Ipak, u trenutku razgovora nije imao medicinski potvrđenu povredu na radu niti otvoreno bolovanje, pa uzrok njegovih zdravstvenih tegoba nije zvanično utvrđen. Majka tvrdi da je pre obraćanja novinarima poslala nekoliko prijava Državnom inspektoratu zbog uslova u kojima je njen sin radio.

Mladić, s druge strane, kaže da su se zaposleni žalili menadžerima i zaduženima za ljudske resurse, ali da su kao odgovor dobijali objašnjenje da je reč o uobičajenoj fazi pripreme hotela za otvaranje.

- Govorili su nam: "To ti je tako u pre-openingu". Ukratko, radiš mnogo više, a dobiješ mnogo manje para - naveo je.

Sunce Hoteli: Nemamo informaciju da je unosio nameštaj

Iz kompanije Sunce Hoteli, u čijem se portfoliju nalazi hotel Bristol u Bolu, drugačije opisuju situaciju.

Zakonski zatupnik Branka Medić potvrdila je da mladić ima ugovor za radno mesto portira, ali je navela da hotel još ne prima goste i da zaposleni obavljaju poslove povezane sa pripremama za otvaranje.

- On ima sklopljen ugovor o radu za radno mesto portira, ali hotel trenutno ne radi i ne primamo goste. Obavlja poslove iz ugovora o radu koje je moguće obavljati do otvaranja hotela, odnosno poslove u svrhu pripreme kako bi nakon otvaranja mogao da obavlja poslove svog radnog mesta - kazala je Medićeva.

Dodala je da deo njegovih obaveza uključuje održavanje ulaza i predvorja, poslove po nalogu rukovodioca i pripreme za otvaranje.

Na pitanje ko je unosio i montirao nameštaj, Medićeva je odgovorila da su za to bili angažovani radnici i kompanije koje isporučuju i montiraju nameštaj i kuhinjsku opremu.

- Ako je prebacio stolicu sa jednog mesta na drugo, ne vidim to kao problem. Nemam informaciju da je unosio nameštaj u hotel. Ne mogu to da komentarišem jer tu informaciju nemam - rekla je, naglasivši da je mogao da obavlja isključivo poslove srodne svom radnom mestu.

Otvaranje hotela i dalje bez konkretnog datuma

Dve strane saglasne su u jednom - hotel u trenutku razgovora još nije bio otvoren, a iz kompanije nisu naveli konkretan datum početka rada.

- Uskoro. Veoma brzo - odgovorila je Medićeva na pitanje kada će hotel početi da prima goste.

Mladić, međutim, tvrdi da je tokom prethodnih nedelja čuo više najava koje su zatim odlagane.

- Kažu: otvoriće se za pet dana. Prođe pet dana, pomere za deset. Prođe deset, opet pomere. Razmišljao sam da dam otkaz, ali ostajao sam jer sam verovao da ću napokon početi da radim posao zbog kojeg sam došao - ispričao je.

Odelo u kojem bi trebalo da dočekuje goste, prema njegovim rečima, dobio je tek nakon više od mesec dana od početka angažmana.

Umesto rada na ulazu hotela i iskustva zbog kojeg je došao na Brač, u trenutku kada je njegova priča zabeležena već treći dan nalazio se u sobi, čekajući da bolovi u leđima popuste.

U međuvremenu, ovaj hotel na Braču je otvoren pre dva dana, a vestu su na društvenim mrežama preneli crnogorski mediji.