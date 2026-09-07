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Kina je pokrenula prvo industrijsko postrojenje na svetu namenjeno izdvajanju gvožđa iz rude izuzetno niskog kvaliteta i jalovine, čime je napravila značajan korak ka većem oslanjanju na sopstvene resurse. Kako prenose kineski mediji, nova proizvodna linija sada je zvanično počela sa radom.

Postrojenje je projektovano tako da godišnje može da obradi čak 5,56 miliona tona teško preradive rude i jalovine. Njegov značaj posebno dolazi do izražaja zbog činjenice da Kina više od 80 odsto svojih potreba za rudom gvožđa podmiruje uvozom, pre svega iz Australije i Brazila.

Kina je najveći svetski potrošač rude gvožđa i učestvuje sa više od polovine u ukupnoj globalnoj potražnji. Istovremeno, iako raspolaže četvrtim najvećim rezervama rude gvožđa na svetu, značajan deo tih nalazišta čini upravo ruda niskog kvaliteta, koju je konvencionalnim metodama teško i skupo preraditi.

Nova tehnologija trebalo bi da omogući da se takvi do sada teško iskoristivi resursi pretvore u ekonomski vrednu sirovinu. Prema navodima kineske državne televizije CCTV, postrojenje bi moglo da unapredi sposobnost zemlje da koristi sopstvene zalihe i smanji izloženost međunarodnom tržištu. Pokretanje ovog sistema zato se posmatra kao važan deo dugoročnih napora Pekinga da ojača samodovoljnost u snabdevanju gvožđem.