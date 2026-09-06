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Prema najnovijem izveštaju kompanije OTTO Immobilien, koji obuhvata najvažnije bečke trgovinske ulice, najviše cene u prvom okrugu dostižu čak 620 evra po kvadratnom metru mesečno na Graben-u, dok se na Kohlmarktu, uključujući područje Goldenes Quartier, ide do 570 evra po kvadratu.

Za 50 kvadrata računica je neverovatna

Kada se te brojke prevedu na običan lokal od 50 kvadrata, postaje jasno koliko je biznis na ovim adresama skup. Ako bi se lokal od 50 kvadrata nalazio na samom vrhu ponude na Graben-u i plaćao 620 evra po kvadratu, sama neto kirija bila bi oko 31.000 evra mesečno. Na Kohlmarktu bi ista računica pri maksimalnih 570 evra po kvadratu iznosila oko 28.500 evra mesečno, i to pre dodatnih troškova, poreza i drugih obaveza. Drugim rečima, pre nego što prodavac otvori vrata i proda prvi proizvod, samo zakup prostora može da ga košta više desetina hiljada evra svakog meseca.

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Foto: Profimedia / Franz Perc / Alamy

Plaća se lokacija, a ne samo kvadratura

Kod ovakvih lokala zapravo se ne plaća samo prostor, već pre svega lokacija, prolaznost i vidljivost. Graben, Kohlmarkt, Goldenes Quartier i Karntner Štrase nalaze se u samom srcu prvog bečkog okruga, među najpoznatijim luksuznim prodavnicama, hotelima, restoranima i međunarodnim brendovima. OTTO Immobilien navodi da je u glavnim centralnim trgovinskim zonama obuhvaćenim njihovim istraživanjem ukupno oko 85.000 kvadrata prodajnog prostora, uz gotovo zanemarljivu stopu praznih lokala, što pokazuje da za najatraktivnije pozicije postoji ozbiljna potražnja.

Nije svaki lokal u centru Beča 30.000 evra

Naravno, ovo ne znači da svaki mali lokal u centru Beča košta desetine hiljada evra. Raspon cena je ogroman i zavisi od tačne ulice, pozicije, izloga, površine, stanja objekta i toga koliko je lokacija atraktivna za trgovinu. Kao dobar primer koliko razlika može da bude velika, OTTO Immobilien trenutno ima oglašen lokal na Mahlerstraše u prvom okrugu od oko 29 kvadrata za 2.323,20 evra neto mesečno, dok je drugi lokal u blizini najskupljih centralnih ulica, sa oko 63 kvadrata prodajne površine, oglašen za 4.329,78 evra neto mesečno.

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Foto: Wirestock Creators/Shutterstock

50 kvadrata može da bude 8.000 evra

Još jedan konkretan primer pokazuje koliko centar Beča može da bude širok pojam. Na Spiegelgasse, u prvom okrugu, nekoliko minuta peške od Graben-a, Kohlmarkta i Goldenes Quartier-a, oglašen je prostor sa oko 50 kvadrata prodajne površine i dodatnih oko 130 kvadrata podrumske površine za 8.000 evra neto mesečno, uz još 316,80 evra neto mesečnih operativnih troškova. Dakle, čak i na veoma atraktivnoj lokaciji postoji velika razlika između konkretne nekretnine i apsolutnog vrha tržišta.

Ko uopšte može da zaradi sa tolikom kirijom?

Tu dolazimo do najzanimljivijeg dela priče iz biznis ugla. Ako je zakup 31.000 evra mesečno, prodavnica mora da napravi ozbiljan promet samo da bi pokrila prostor, a u tu računicu još nisu ušli plate zaposlenih, roba, struja, osiguranje, marketing, porezi i ostali troškovi poslovanja. Zbog toga se ovakve lokacije uglavnom i vezuju za luksuzne brendove i biznise kojima sama adresa donosi ogromnu vrednost.

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Austrija je druga na listi Foto: Shutterstock

Velika cena, ali i ogromna vidljivost

Sve u svemu, najskuplje bečke ulice nisu obične trgovačke zone. Na njima se nalaze međunarodni brendovi, luksuzne prodavnice, restorani i hoteli, a konstantan promet ljudi i turista daje lokalu marketinšku vrednost koju je teško postići na manje prometnoj adresi. OTTO Immobilien navodi da u premium centralnim lokacijama Beča gotovo da nema praznih prostora, dok novi brendovi i koncepti i dalje pokušavaju da uđu na tržište.

Za preduzetnika računica mora da bude brutalno precizna

Kod ovakvih cena nema mnogo prostora za grešku. Ako se plaća 30.000 ili više evra samo za zakup, vlasnik mora unapred da zna koliko proizvoda mora da proda, kolika mu je prosečna marža i koliko kupaca dnevno mora da uđe u radnju da bi posao imao smisla. Uz to, ugovori često podrazumevaju i depozit od više mesečnih zakupnina i proviziju posredniku, pa početni trošak ulaska u posao može biti ogroman. 

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Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

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