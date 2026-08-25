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Poseta italijanskom restoranu Victor Lab u Ričoneu za brazilsku turistkinju završila se neprijatnim iznenađenjem kada je na računu ugledala vulgarnu poruku upućenu kuhinji, a slučaj je ubrzo izazvao veliku pažnju javnosti i brojne reakcije na društvenim mrežama.

Brazilska turistkinja Marija Klara posetila je restoran 19. avgusta, a neprijatnosti su počele već prilikom naručivanja kada je, prema sopstvenim rečima, zamolila osoblje da joj jače ispeče jaja.

- Bila sam pristojna. Samo sam pitala da li je moguće dobiti malo jače pečena jaja - ispričala je za Corriere. Konobar joj je, tvrdi, grubo odgovorio da ne služe sirova jaja, a jelo je na kraju stiglo mekše nego što je želela.

Uznemirujući sadržaj na računu i reakcija uprave

Nakon obroka, na računu je primetila vulgarnu opasku i poruku namenjenu kuhinji: "Prepeci jaja i pljuni u njih". Klara i njeno društvo zatražili su razgovor sa menadžerom, a prema njenim rečima, konobar je pokušao da baci račun u smeće. "Rekli smo mu da to ne radi jer ćemo u suprotnom pozvati policiju”, izjavila je, dodavši da se konobar naknadno izvinio i tvrdio da je u pitanju bila šala.

jaje na oko Foto: Tarik Kaan Muslu / Alamy / Profimedia

Nakon što je slučaj dospeo u javnost i izazvao brojne negativne recenzije na internetu, iz restorana su uputili zvanično izvinjenje, navodeći da je konobar maloletan i nedavno zaposlen, ali su naglasili da to ne opravdava njegovo ponašanje. "Ponašanje koje ste opisali bilo je potpuno neprimereno i ni na koji način ne predstavlja naše vrednosti ni profesionalne standarde. Vašu prijavu smo shvatili vrlo ozbiljno i još jednom se iskreno izvinjavamo vama i osobama koje su bile sa vama", poručili su iz ugostiteljskog objekta.

Iako su pokušali da nadoknade neprijatnost storniranjem računa i ponudom dodatnih jela, situacija je dodatno eskalirala nakon što je restoran objavio video na TikToku u vezi sa ovim incidentom, a turistkinja je, prema sopstvenim navodima, počela da dobija uvrede i pretnje.