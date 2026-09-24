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Poreska uprava je predvidela četiri datuma za mesec oktobar koji predstavljaju krajnje rokove za plaćanje poreskih obaveza ili dostavljanje potrebne dokumentacije, a među njima su prijave i plaćanja poreza, doprinosa i akciza, kao i dostavljanje određenih obrazaca i izveštaja.

Za estradu važan 5. oktobar

Prvi važan datum u poreskom kalendaru je 5. oktobar. Do tog dana potrebno je dostaviti obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike, kao i drugih zabavnih programa, za septembar. Obaveštenje se podnosi na obrascu OZU.

Isti datum važan je i za poslodavce koji imaju obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Do 5. oktobra potrebno je dostaviti Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za septembar, na obrascu IOSI, kao i izvršiti uplatu sredstava, odnosno obaveze koja proizlazi iz ovog sistema.

Porez na premije osiguranja stiže 12. oktobra

Sledeći rok je 12. oktobar, kada dospevaju obaveze koje se odnose na porez na premije neživotnih osiguranja i određene obaveze iz sistema PDV-a.

Obveznici poreza na premije neživotnih osiguranja do ovog datuma treba da podnesu poresku prijavu na obrascu PP-PPNO i da plate porez obračunat na premije neživotnih osiguranja za septembar 2026. godine.

Za PDV obveznike ovaj datum takođe može biti važan. Poreski dužnik iz člana 10. Zakona o PDV, koji ima obavezu za poreski period septembar, treba da podnese poresku prijavu na obrascu PPPDV i izvrši plaćanje PDV-a.

Naviše obaveza stiže na naplatu 15. oktobra

Kao i svakog meseca u godini, i u oktobru je 15. dan najopterećeniji datum u poreskom kalendaru.

Preduzetnici koji porez na prihode od samostalne delatnosti plaćaju kroz akontacije do ovog datuma treba da izvrše uplatu akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za septembar. Istovremeno dospeva i akontacija doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za septembar.

Do 15. oktobra potrebno je izvršiti i plaćanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga za treći kvartal 2026. godine.

Posebne obaveze odnose se na pojedine kategorije osiguranika. Tako do ovog datuma treba platiti doprinose za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere, za septembar.

Osnivači, odnosno članovi privrednih društava, takođe imaju obavezu koja dospeva 15. oktobra. Potrebno je podneti poresku prijavu o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na obrascu PP OD-O, kao i izvršiti uplatu doprinosa za prethodni mesec.

Istog dana dospeva i obaveza podnošenja PPPDV prijave i plaćanja PDV-a za septembar, za obveznike koji imaju mesečni poreski period. Za određene PDV obveznike postoji i dodatna obaveza. Ukoliko je u septembru ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV-a koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvu, potrebno je do 15. oktobra podneti obrazac PID PDV 1 za septembar.

Pored mesečnih PDV obaveza, neiphodno je i podnošenje PPPDV prijave i plaćanje PDV-a za treće tromesečje 2026. godine, za obveznike kojima je poreski period tromesečje.

I u ovom slučaju postoji dodatna obaveza za obveznike koji ispunjavaju kriterijume u vezi sa pretežnim prometom dobara u inostranstvu. Ako je u trećem tromesečju 2026. godine ispunjen jedan od propisanih kriterijuma za sticanje tog statusa, potrebno je podneti obrazac PID PDV 1 za treće tromesečje.

Pravna lica 15. oktobra treba da obrate pažnju i na plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za septembar 2026. godine.

Istog dana dospeva i obaveza koja se odnosi na akcize. Potrebno je podneti poresku prijavu za obračun akcize za period od 16. do 30. septembra, na obrascu PP OA, i platiti obračunatu akcizu.

Za obveznike akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju i/ili komprimovani prirodni gas za pogon prevoznih sredstava takođe je 15. oktobar važan rok. Do tada se podnosi poreska prijava na obrascu PP OAELKPG za septembar i plaća obračunata akciza.

Za akcize bitan 30. oktobar

Poslednji datum u poreskom kalendaru je 30. oktobar. Tada dospevaju obaveze koje se odnose, između ostalog, na prihode koji se oporezuju samooporezivanjem i na akcize.

Lica koja su u trećem kvartalu 2026. godine ostvarila prihode po osnovu ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava, kao i ugovorene naknade za izvršen rad, a na koje se porez plaća samooporezivanjem, do 30. oktobra treba da podnesu poresku prijavu na obrascu PP OPO-K i plate obračunatu obavezu.

Za pomorce postoji posebna obaveza koja se odnosi na prihode ostvarene tokom 2025. godine. Do 30. oktobra potrebno je podneti poresku prijavu na obrascu PP OPO-P i platiti porez obračunat samooporezivanjem na prihode pomoraca ostvarene u 2025. godini.

Isti rok važi i za doprinose za zdravstveno osiguranje pomoraca – podnosi se obrazac PP OPO-P i plaća doprinos za zdravstveno osiguranje obračunat samooporezivanjem na prihode pomoraca ostvarene u 2025. godini.

Do 30. oktobra potrebno je podneti poresku prijavu za obračun akcize za period od 1. do 15. oktobra 2026. godine, na obrascu PP OA, i izvršiti uplatu obračunate akcize.