Kompanija Kaizen d.o.o. Smederevo donela je odluku o pokretanju postupka likvidacije, a poverioci imaju rok od 120 dana da prijave svoja potraživanja.
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Turska fabrika u Smederevu donela odluku o likvidaciji: Otvorena je pre 10 godina i zapošljavala je 350 radnika
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Turska kompanija Kaizen d.o.o. Smederevo donela je odluku o pokretanju postupka likvidacije, objavljeno je na sajtu Agencije za privredne registre (APR).
Odluka je doneta 21. oktobra, a poverioci se pozivaju da svoja potraživanja prijave najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa na internet stranici APR-a.
Fabrika Kaizen d.o.o. Smederevo otvorena je 2016. i primarno se bavila proizvodnjom i šivenjem tekstilnih proizvoda i odeće.
Zapošljavala je oko 350 radnika.
Kurir Biznis/Tanjug
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