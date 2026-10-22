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u praksi se dešava da proizvođači koriste sive zone zakona

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Turska kompanija Kaizen d.o.o. Smederevo donela je odluku o pokretanju postupka likvidacije, objavljeno je na sajtu Agencije za privredne registre (APR).

Odluka je doneta 21. oktobra, a poverioci se pozivaju da svoja potraživanja prijave najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa na internet stranici APR-a.

Fabrika Kaizen d.o.o. Smederevo otvorena je 2016. i primarno se bavila proizvodnjom i šivenjem tekstilnih proizvoda i odeće.

Zapošljavala je oko 350 radnika.